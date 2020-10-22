22 октября 2020

Военный городок ТВВИКУ в Тюмени закрыли на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возложение венков курсантами ТВВИКУ на площади памяти. Тюмень, курсанты тввику, маршеруют
Курсантам ТВВИКУ запретили выходить в город Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища запретили покидать территорию военного городка из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в ТВВИКУ. Там добавили, что ограничения не повлияли на учебный процесс.

«В целях недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в учебном заведении ограничен выход военнослужащих за пределы военного городка. В филиале регулярно осуществляются медицинские осмотры, а также проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по дезинфекции. Все обучаемые и преподавательский состав обеспечены средствами защиты и профилактики в полном объеме. Процесс обучения курсантов идет в штатном режиме», — пояснили агентству в ТВВИКУ.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил России, на котором, в том числе, анонсировал введение карантинных мер в учебных заведениях военного типа. Ситуация с коронавирусом в Тюменской области остается напряженной. За прошедшие сутки заболевание подтвердилось у 141 жителя региона.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...