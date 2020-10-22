Военный городок ТВВИКУ в Тюмени закрыли на карантин

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища запретили покидать территорию военного городка из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в ТВВИКУ. Там добавили, что ограничения не повлияли на учебный процесс.
«В целях недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в учебном заведении ограничен выход военнослужащих за пределы военного городка. В филиале регулярно осуществляются медицинские осмотры, а также проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по дезинфекции. Все обучаемые и преподавательский состав обеспечены средствами защиты и профилактики в полном объеме. Процесс обучения курсантов идет в штатном режиме», — пояснили агентству в ТВВИКУ.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил России, на котором, в том числе, анонсировал введение карантинных мер в учебных заведениях военного типа. Ситуация с коронавирусом в Тюменской области остается напряженной. За прошедшие сутки заболевание подтвердилось у 141 жителя региона.
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