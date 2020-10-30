Второе заседание оперштаба было назначено на 20:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска

В субботу утром в больнице №2 Челябинска, где лежат больные коронавирусом, прогремел взрыв. Взорвалась кислородная будка, которая долгое время была неисправна. Больницу и студенческое общежитие ЮУрГУ, расположенное рядом с госпиталем, эвакуировали. Проверяется информация о том, что при взрыве скончались двое пациентов.

На место происшествия оперативно прибыл губернатор Челябинской области Александр Текслер. Он провел экстренное заседание оперштаба, после чего отправился осматривать пострадавший от взрыва дом. Сейчас URA.RU ведет онлайн-трансляцию со второго заседания оперштаба, которое было назначено на 20:00.

21:26 На этом трансляция URA.RU закончена. Следующее заседание оперштаба пройдет в воскресенье в 10:30.

21:00 В ходе пресс-подхода также заявили, что пострадавший жилой дом должны восстановить за два дня, вставить окна за счет областного бюджета. К понедельнику дом должен просохнуть (его поливали водой, чтобы потушить возгорание), чтобы жильцы смогли вернуться. Владельцам пострадавших квартир будет оказана материальная помощь из областного бюджета.

20:57 Глава региона Текслер во время пресс-подхода отметил, что в воскресенье начнет работать комиссия, которая составит смету и оценит ущерб, нанесенный больнице. «Чем быстрее мы эти сметы получим, тем быстрее сможем выделить средства и заняться ремонтом. У нас на счету каждая койка для ковидных больных», — уточнил он. Министр здравоохранения области Семенов добавил, что в этой горбольнице находилось 150 больных коронавирусом.

20:46 По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, основная задача сейчас — как можно быстрее восстановить больницу и дом, пострадавшие от взрыва.

20:44 Министр здравоохранения региона Юрий Семенов отчитался, что все пациенты госпиталя развезены по ковидным базам.

20:43 Вице-мэр Челябинска Александр Астахов уточнил, что тепловой контур пострадавшего дома закрыт. Дом не обесточен. «В течение двух дней вставят окна. Жильцы расселены в маневренный фонд или находятся у родственников».

20:35 Начальник ГУ МЧС по Челябинской области Юрий Буренко заявил, что проводятся работы по стравливанию жидкого кислорода из пострадавшей емкости. Основная причина взрыва, по предварительным данным, — аварийное состояние кислородного оборудования. В результате короткого замыкания произошло возгорание и последующий пожар и взрыв.

20:05 Заседание оперштаба состоится на стадионе имени Елесиной, который находится рядом с больницей. Там же проходило первое заседание оперштаба во главе с Текслером.

20:02 У здания, в котором расположен ковидный госпиталь, по-прежнему дежурит полиция и сотрудники МЧС. В окнах больницы не горит свет. Жилой дом, также пострадавший от взрыва, тоже пуст, но свет в некоторых квартирах горит.