Спасатели завершают работы на месте взрыва в Челябинске

Сегодня начнется остекление жилого дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска

Активная фаза работ по ликвидации последствий взрыва на кислородной станции горбольницы №2 в Челябинске завершена. Об этом на заседании оперативного штаба 1 ноября заявил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU. Заседания штаба в таком формате больше проводиться не будут.

По словам Текслера, 31 октября он лично общался с жильцами пострадавшего дома: «Всем будет оказана материальная помощь. Для жильцов будет создан специальный чат, чтобы они могли общаться с управляющими компаниями». Губернатор добавил, что дом и общежития, из которых эвакуировали жильцов, охраняются полицией и Росгвардией.

По словам начальника управления здравоохранения Натальи Горловой, из больницы было эвакуировано 156 пациентов. Из них трое в тяжелом состоянии, 8 готовились к выписке. Сейчас здание больницы оцеплено. Вещи пациентов собраны, их перевезут в те больницы, куда увозили людей.

Вице-мэр Александр Астахов сообщил, что 31 октября в 23:30 был полностью закрыт тепловой контур больницы, восстановлено отопление. «Сегодня начинаем остекление девятиэтажного дома, — пояснил Астахов. — Завтра начнем вставлять окна в больнице и студенческих общежитиях». В результате взрыва было повреждено более 200 окон в доме и общежитиях.

Начальник ГУ МЧС по региону Юрий Буренков сообщил, что в результате пожара пострадала техника МЧС. Взрыв произошел, когда пожарные уже прибыли по вызову медиков, сообщивших об утечке кислорода. Повреждены две пожарные машины. Что касается жилого дома, то 10 квартир залиты водой, в три квартиры проникло пламя. Поздно вечером емкость с кислородом увезли для проведения следственных действий.

Взрыв в поликлинике челябинской городской больницы №2, где лечат больных коронавирусом, погремел утром 31 октября. Погибли два человека. Причиной взрыва называется возгорание бочки с кислородом для аппаратов ИВЛ. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».