Прокурорская проверка гибели группы Дятлова не является окончательной
В свердловском городе строят новый медицинский центр — проверка прокуратуры факта гибели группы Дятлова не признана — в Каменске-Уральском врачи выходят на работу несмотря на болезни — стала известна дата похорон советника гендиректора УГМК. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 2 ноября — в обзоре URA.RU:
В Краснотурьинске построят медцентр
- Новый медицинский центр для лечения внебольничной пневмонии появится в Краснотурьинске. Подробностями строительства с URA.RU поделился гендиректор предприятия-спонсора строительства Владислав Казачков.
Проверку гибели группы Дятлова не признали
- Прокурорскую проверку причины гибели группы Дятлова не посчитали официальным итогом. Об этом сообщил адвокат фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов.
В Каменске-Уральском катастрофически не хватает врачей
- В больнице №1 в Каменске-Уральском больше половины медиков находятся на больничном. Однако из-за острой нехватки медработников им приходится выходить на работу.
Стала известна дата похорон советника гендиректора УГМК
- Прощание с советником генерального директора Уральской горно-металлургической компании Алексеем Рябцевым состоится 3 ноября в Театре Драмы.
- По информации областного МВД, он покончил с собой 30 октября.
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