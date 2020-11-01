01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 2 ноября. В Краснотурьинске строят новый медицинский центр, результаты проверки гибели группы Дятлова не признали

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция свердловской облпрокуратуры по делу о гибели группы Дятлова. Екатеринбург, архивные документы, наблюдательное производство
Прокурорская проверка гибели группы Дятлова не является окончательной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском городе строят новый медицинский центр — проверка прокуратуры факта гибели группы Дятлова не признана — в Каменске-Уральском врачи выходят на работу несмотря на болезни — стала известна дата похорон советника гендиректора УГМК. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 2 ноября — в обзоре URA.RU:

В Краснотурьинске построят медцентр

  • Новый медицинский центр для лечения внебольничной пневмонии появится в Краснотурьинске. Подробностями строительства с URA.RU поделился гендиректор предприятия-спонсора строительства Владислав Казачков.

Проверку гибели группы Дятлова не признали

В Каменске-Уральском катастрофически не хватает врачей

Стала известна дата похорон советника гендиректора УГМК

  • Прощание с советником генерального директора Уральской горно-металлургической компании Алексеем Рябцевым состоится 3 ноября в Театре Драмы.
  • По информации областного МВД, он покончил с собой 30 октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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