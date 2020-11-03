03 ноября 2020
02 ноября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 4 ноября. Utair отменяет рейсы, для выплат медикам не хватает денег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. медицина Областная клиническая больница 1. Тюмень, диагностика, медицинская техника, медицинское оборудование, рак, медицина, кт, компьютерная томография, медтехника, больница, пациент
В Шадринск привезли первый в городе компьютерный томограф Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Рейсы до Москвы отменены — деньги для выплат медикам потрачены — в Шадринск привезли первый аппарат КТ — долг Кургана может вырасти до миллиарда рублей. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 4 ноября — в обзоре URA.RU:

Utair отменила московские рейсы

  • Авиакомпания Utair отменила 18 ноябрьских и декабрьских регулярных рейсов из Москвы в Курган и обратно. По сведениям URA.RU, отмена может быть связана с появлением конкурента на этом маршруте.

Курганские медики не получат выплаты

  • Депздрав региона потратил все деньги, которые были выделены федеральными властями на борьбу с коронавирусом. Из-за этого врачам могут не выплатить надбавки за работу с ковид-пациентами.

В Шадринск доставили аппарат КТ

Курган задолжал почти миллиард рублей

  • Администрация Кургана с января по сентябрь взяла более 611 млн кредитных средств. К концу 2020 года общая сумма кредитов приблизится к миллиарду рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...