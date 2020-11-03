В Шадринск привезли первый в городе компьютерный томограф
Рейсы до Москвы отменены — деньги для выплат медикам потрачены — в Шадринск привезли первый аппарат КТ — долг Кургана может вырасти до миллиарда рублей. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 4 ноября — в обзоре URA.RU:
Utair отменила московские рейсы
- Авиакомпания Utair отменила 18 ноябрьских и декабрьских регулярных рейсов из Москвы в Курган и обратно. По сведениям URA.RU, отмена может быть связана с появлением конкурента на этом маршруте.
Курганские медики не получат выплаты
- Депздрав региона потратил все деньги, которые были выделены федеральными властями на борьбу с коронавирусом. Из-за этого врачам могут не выплатить надбавки за работу с ковид-пациентами.
В Шадринск доставили аппарат КТ
- В Шадринск привезли мультиспиральный компьютерный томограф, ставший первым для города. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба правительства региона.
Курган задолжал почти миллиард рублей
- Администрация Кургана с января по сентябрь взяла более 611 млн кредитных средств. К концу 2020 года общая сумма кредитов приблизится к миллиарду рублей.
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