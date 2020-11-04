За отсутствие маски пермяков наказывают по ст. 20.6.1 КоАП РФ (штраф от 1 до 30 тысяч рублей) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Меньше одного процента пермяков обжалует решения судов о наказании за нарушения коронавирусных ограничений. По данным ГАС «Правосудие», с начала пандемии в краевой суд поступило лишь 127 жалоб, тогда как протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ составлено более 23 тысяч.

«Жалоб на постановления по делам об административном правонарушении — 127», — сказано в картотеке Пермского краевого суда. Из них 90 — оставлено без изменения, 20 — возвращено без рассмотрения, 17 — изменено или пока не рассмотрено.

Получается, что обжалуется лишь 0,54% постановлений по делам об административных правонарушениях. Точное количество решений, где людей оштрафовали, неизвестно. Например, в Ленинском районном суде Перми с 1 апреля вынесено 1396 постановлений о назначении наказания. Всего же в суд поступило 1516 материалов и часть из них до сих пор не рассмотрена.

Статья 20.6.1 КоАП РФ была введена в кодекс с апреля 2020 года. Она предусматривает ответственность за нарушение правил поведения в период режима повышенной готовности или при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. В частности, наказывают по данной статье за отсутствие масок или несоблюдение социальной дистанции. Санкция для граждан предусматривает штраф от 1 до 30 тысяч рублей.