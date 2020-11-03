В октябре курганские силовики стали штрафовать людей в шесть раз чаще Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителей Курганской области за нарушение коронавирусных ограничений в октябре штрафовали в шесть с лишним раз чаще, чем в сентябре. По данным ГАС «Правосудие», почти во всех регионах УрФО (кроме ХМАО и ЯНАО) в суды направлено в разы больше протоколов за «появление в общественном месте без маски» и другие аналогичные правонарушения.

В Курганской области за октябрь силовики привлекли к ответственности в 6,36 раз больше людей, чем в сентябре (872 против 137). В Свердловской области — в 4,29 раз чаще (5304 против 1247 протоколов), в Тюменской области — трехкратный рост, в Челябинской — 2,43, в Пермском крае — 1,81. В ХМАО ситуация по сравнению с сентябрем почти не поменялось, в суд направлено более пяти тысяч протоколов (второе место среди регионов Урала в абсолютных цифрах). Данные по ЯНАО в системе отсутствуют.

По данным URA.RU, с апреля по октябрь в ХМАО к ответственности за нарушение коронавирусных ограничений привлекли уже каждого 53 жителя региона. В Пермском крае — каждого 112, в Свердловской области — каждого 122, Челябинской — 131, в Курганской — каждого 274, а в Тюменской — каждого 399.

Протоколы составляются по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Материалы формируют сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и представители иных органов власти, а решение о привлечении к ответственности принимают суды. Санкция предусматривает штраф от одной до тридцати тысяч рублей.

В среднем, в отношении каждого 117 жителя Большого Урала составлен протокол за нарушение карантина Фото: Ритис Бараускас