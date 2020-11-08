08 ноября 2020

Российские ученые забраковали ПЦР-тесты на коронавирус

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Специалисты соверуют ориентироваться не на результат ПЦР, а клиническую картину заболевания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Тесты ПЦР на коронавирус ошибаются более чем в половине случаев, убеждены специалисты Сеченовского университета. Они сравнили течение COVID-19 у двух групп пациентов (всего в исследовании приняли участие 3,5 тысячи заразившихся коронавирусом) — с положительным результатом теста и с характерными симптомами, но без лабораторного подтверждения инфекции.

«Статистически значимых различий в симптомах пациентов, чей диагноз был выставлен по результатам теста ПЦР и на основе клинической картины, обнаружено не было», — сообщил «Известиям» профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета Даниил Мунблит.

Ученые сделали вывод о том, что если альтернативного объяснения характерным симптомам нет, они являются достаточным основанием для постановки диагноза и выбора тактики лечения даже при отсутствии положительного теста ПЦР. «Нужно понимать: если тест позитивен, это говорит о наличии патогена, но если он негативен, это не означает, что вируса в организме нет. Поэтому ориентироваться на клинические признаки, такие как одышка, температура и кашель, важнее», — пояснил профессор Балтийского федерального университета имени Канта Андрей Продеус.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что примерно в 30—40% случаев тест на коронавирус может дать ложноотрицательный результат. Он добавил, что точность зависит от времени взятия материала — на ранней стадии больше шансов получить правильный результат.

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