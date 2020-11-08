08 ноября 2020
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06 ноября 2020

В Челябинске из-за COVID начали закрывать заведения

© Служба новостей «URA.RU»
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Маски защитные на манекенах магазина Пеплос. Челябинск, витрина, манекен, маска защитная, пеплос
В магазинах Челябинска не соблюдали санэпиднормы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске после проверки соблюдения масочного режима планируется закрыты девять предприятий торговли и услуг на срок от 2 до 90 дней. В список попали сауна, салоны красоты, караоке-бар, кафе, бассейн, фитнес-клуб и два магазина, сообщили URA.RU в мэрии Челябинска. Шесть объектов уже закрыты по решению суда.

«За грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил с 26 по 30 октября были отправлены в суд материалы на приостановку деятельности на срок от 2 до 90 суток шести предприятий. Это кафе „OZZ“ и караоке-бар (ул. Энтузиастов 11), бассейн „Восход“, сауна „Каскад“, а также два салона красоты», — сообщил URA.RU пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

За нарушения, обнаруженные с 2 по 6 ноября, на такой же срок планируется закрыть фитнес-клуб «Атлант», а также магазины «Добрыня» и «Ермолинские полуфабрикаты». Уже приостановлена деятельность трех парикмахерских, двух магазинов детской одежды и одного салона нижнего белья по решению суда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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