В Челябинске из-за COVID начали закрывать заведения

В Челябинске после проверки соблюдения масочного режима планируется закрыты девять предприятий торговли и услуг на срок от 2 до 90 дней. В список попали сауна, салоны красоты, караоке-бар, кафе, бассейн, фитнес-клуб и два магазина, сообщили URA.RU в мэрии Челябинска. Шесть объектов уже закрыты по решению суда.
«За грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил с 26 по 30 октября были отправлены в суд материалы на приостановку деятельности на срок от 2 до 90 суток шести предприятий. Это кафе „OZZ“ и караоке-бар (ул. Энтузиастов 11), бассейн „Восход“, сауна „Каскад“, а также два салона красоты», — сообщил URA.RU пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.
За нарушения, обнаруженные с 2 по 6 ноября, на такой же срок планируется закрыть фитнес-клуб «Атлант», а также магазины «Добрыня» и «Ермолинские полуфабрикаты». Уже приостановлена деятельность трех парикмахерских, двух магазинов детской одежды и одного салона нижнего белья по решению суда.
Подписывайтесь на URA.RU в