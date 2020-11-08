Свердловских чиновников заставили удалить иностранные приложения

Иностранные программы предложили удалить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В министерства свердловского правительства направлено письмо, предписывающее отказаться от использования компьютерных программ иностранного производства. Эту информацию URA.RU подтвердило сразу несколько источников в разных министерствах.

«Было сказано даже с компьютера их удалить. Это касается программ, которые используются для связи и для удаленного доступа на компьютер», — уточнил собеседник агентства. Еще один высокопоставленный инсайдер объяснил, что это связано с требованиями безопасности. «Сейчас все проходит в формате ВКС, безопасность важна», — ответил он.

«У вас искаженные данные», — кратко прокомментировала руководитель департамента информационной политики Свердловской области Юлия Прыткова. Других подробностей она раскрывать не стала.

Ранее URA.RU сообщало, что программу Zoom предлагали запретить для использования в школах после того, как ее хакеры включили во время урока порно. Также были сообщения о других уязвимостях программы.