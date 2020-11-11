В Челябинскую область придет резкое похолодание

До конца недели в Челябинскую область придут по-настоящему зимние морозы. По данным метеорологов, в горных районах области в ночные часы температура может понизиться до 18 градусов мороза.
«14 ноября температура воздуха днем составит -6… -11 градусов, ночные до 13 градусов мороза. В горных районах ожидаются заморозки до 18 градусов ниже нуля», — указано в сводке сайта «Челпогода». Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, возможен небольшой снег.
В Челябинске дневные температуры составят около 3-6 градусов мороза, преимущественно без осадков. Экстренные службы предупреждают о гололедице на дорогах. Атмосферное давление к середине следующей недели вновь поднимется с 739 до 760 мм ртутного столба, что может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.
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