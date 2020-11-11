11 ноября 2020

В Челябинскую область придет резкое похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, зима, мороз, холод, климат, погода
В Челябинской области ожидаются морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До конца недели в Челябинскую область придут по-настоящему зимние морозы. По данным метеорологов, в горных районах области в ночные часы температура может понизиться до 18 градусов мороза.

«14 ноября температура воздуха днем составит -6… -11 градусов, ночные до 13 градусов мороза. В горных районах ожидаются заморозки до 18 градусов ниже нуля», — указано в сводке сайта «Челпогода». Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, возможен небольшой снег.

В Челябинске дневные температуры составят около 3-6 градусов мороза, преимущественно без осадков. Экстренные службы предупреждают о гололедице на дорогах. Атмосферное давление к середине следующей недели вновь поднимется с 739 до 760 мм ртутного столба, что может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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