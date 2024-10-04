На челябинской дороге произошла трагедия, унесшая жизнь 38-летнего водителя. Управляя автомобилем «Лада Гранта», он съехал в кювет на автодороге «Кунашак — Усть-Багаряк» и погиб на месте аварии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Сегодня около 01:30 на седьмом километре автодороги „Кунашак — Усть-Багаряк“ водитель, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в левый кювет, где опрокинулся», — сообщает пресс-служба. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм.
По факту происшествия было установлено, что в момент аварии водитель не использовал ремень безопасности. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая продолжает работу по установлению всех обстоятельств ДТП.
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