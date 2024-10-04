04 октября 2024

Молодой водитель съехал в кювет и погиб на челябинской дороге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГАИ по тонировке. Екатеринбург, дпс, гаи, государственная автоинспекция
Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП (архивное фото) Фото:

На челябинской дороге произошла трагедия, унесшая жизнь 38-летнего водителя. Управляя автомобилем «Лада Гранта», он съехал в кювет на автодороге «Кунашак — Усть-Багаряк» и погиб на месте аварии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Сегодня около 01:30 на седьмом километре автодороги „Кунашак — Усть-Багаряк“ водитель, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в левый кювет, где опрокинулся», — сообщает пресс-служба. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм.

По факту происшествия было установлено, что в момент аварии водитель не использовал ремень безопасности. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая продолжает работу по установлению всех обстоятельств ДТП.

Авария произошла в ночь на 5 октября
Авария произошла в ночь на 5 октября

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На челябинской дороге произошла трагедия, унесшая жизнь 38-летнего водителя. Управляя автомобилем «Лада Гранта», он съехал в кювет на автодороге «Кунашак — Усть-Багаряк» и погиб на месте аварии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Сегодня около 01:30 на седьмом километре автодороги „Кунашак — Усть-Багаряк“ водитель, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в левый кювет, где опрокинулся», — сообщает пресс-служба. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм. По факту происшествия было установлено, что в момент аварии водитель не использовал ремень безопасности. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая продолжает работу по установлению всех обстоятельств ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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