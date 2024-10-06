Появились первые пострадавшие при пожаре в дагестанском Каспийске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При пожаре в Каспийске пострадали три человека, пишет Mash
При пожаре в Каспийске пострадали три человека, пишет Mash Фото:

В результате пожара, который начался в выставочном центре «Каспийск-ЭКСПО» в Дагестане, предположительно, три человека получили травмы. Среди пострадавших есть пожарный.

«Пострадали три человека, один из них — пожарный», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что двое с ожогами находятся в больнице, третий — с отравлением угарным газом.

В Каспийске в выставочном центре «Каспийск-ЭКСПО» 6 октября начался крупный пожар, площадь которого составляет 700 квадратных метров. Пожарные находятся на месте происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате пожара, который начался в выставочном центре «Каспийск-ЭКСПО» в Дагестане, предположительно, три человека получили травмы. Среди пострадавших есть пожарный. «Пострадали три человека, один из них — пожарный», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что двое с ожогами находятся в больнице, третий — с отравлением угарным газом. В Каспийске в выставочном центре «Каспийск-ЭКСПО» 6 октября начался крупный пожар, площадь которого составляет 700 квадратных метров. Пожарные находятся на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...