Появились первые пострадавшие при пожаре в дагестанском Каспийске

При пожаре в Каспийске пострадали три человека, пишет Mash
В результате пожара, который начался в выставочном центре «Каспийск-ЭКСПО» в Дагестане, предположительно, три человека получили травмы. Среди пострадавших есть пожарный.
«Пострадали три человека, один из них — пожарный», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что двое с ожогами находятся в больнице, третий — с отравлением угарным газом.
В Каспийске в выставочном центре «Каспийск-ЭКСПО» 6 октября начался крупный пожар, площадь которого составляет 700 квадратных метров. Пожарные находятся на месте происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.