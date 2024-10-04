04 октября 2024

На дворничиху в Челябинской области завели уголовное дело за слово «горжусь». Видео

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Жительницу Сатки (Челябинская область) Гульнару Бахареву (Росфинмониторинг внес Гульнару Бахареву в список экстремистов и террористов) обвиняют в «оправдании терроризма» за комментарий со словом «горжусь» под постом о заключенном Алексее Нуриеве (Росфинмониторинг внес Алексея Нуриева в список экстремистов и террористов), который пытался поджечь военкомат в Бакале. Об этом рассказала сама Бахарева.

«Там был материал о двух наших земляках, бакальцах. Они пытались поджечь военкомат в самом начале [спецоперации]. Этот комментарий состоит из трех слов: „Мои земляки. Горжусь“», — говорит Бахарева в видео, опубликованном в telegram-канале «Astra».

Приехавшие к женщине сотрудники ФСБ пояснили ей, что лингвистическая экспертиза за слово «горжусь» квалифицировала комментарий как «оправдание терроризма». Бахарева считает, что скоро попадет в книгу Гиннеса «потому что ни разу не слышала, чтобы из-за одного слова на человека заводили уголовное дело». Ей вменяют обвинение по части второй статьи 205.2 УК РФ. Виновные в поджоге военкомата в Бакале получили по 19 лет лишения свободы.

Это не первое обвинение против Бахаревой. В июле 2022 года сотрудники ФСБ провели у нее дома обыск также по делу об «оправдании терроризма». Тогда она назвала Крымский мост «законной военной целью» и написала про Останкинскую телебашню, что ее «надо взорвать». Тогда женщине назначили штраф в 400 тысяч рублей.

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Жительницу Сатки (Челябинская область) Гульнару Бахареву (Росфинмониторинг внес Гульнару Бахареву в список экстремистов и террористов) обвиняют в «оправдании терроризма» за комментарий со словом «горжусь» под постом о заключенном Алексее Нуриеве (Росфинмониторинг внес Алексея Нуриева в список экстремистов и террористов), который пытался поджечь военкомат в Бакале. Об этом рассказала сама Бахарева. «Там был материал о двух наших земляках, бакальцах. Они пытались поджечь военкомат в самом начале [спецоперации]. Этот комментарий состоит из трех слов: „Мои земляки. Горжусь“», — говорит Бахарева в видео, опубликованном в telegram-канале «Astra». Приехавшие к женщине сотрудники ФСБ пояснили ей, что лингвистическая экспертиза за слово «горжусь» квалифицировала комментарий как «оправдание терроризма». Бахарева считает, что скоро попадет в книгу Гиннеса «потому что ни разу не слышала, чтобы из-за одного слова на человека заводили уголовное дело». Ей вменяют обвинение по части второй статьи 205.2 УК РФ. Виновные в поджоге военкомата в Бакале получили по 19 лет лишения свободы. Это не первое обвинение против Бахаревой. В июле 2022 года сотрудники ФСБ провели у нее дома обыск также по делу об «оправдании терроризма». Тогда она назвала Крымский мост «законной военной целью» и написала про Останкинскую телебашню, что ее «надо взорвать». Тогда женщине назначили штраф в 400 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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