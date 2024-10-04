Момент смертельного ДТП с большегрузом в Челябинской области попал на видео

05 октября 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Машина за секунды до столкновения резко разогналась и начала ездить из стороны в сторон (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Момент смертельного ДТП в Юрюзани (Челябинская область), когда водитель большегруза с прицепом на спуске влетел в стену здания, попал на видео. Об этом 5 октября сообщили очевидцы. «Видео смертельной аварии в Василовке (южный район города Юрюзань, Катав-Ивановский район — прим. URA.RU)», — говорится в тексте поста, размещенном в группе «Говорит Трехгорный» в соцсети «ВКонтакте». Видео снято из машины, следовавшей за большегрузом. На кадрах показано, как огромная машина в какой-то момент на спуске начинает разгоняться и ездить из стороны в сторону. Навстречу ей слева едет поток машин, и слева же возле дороги (там находится магазин — прим. URA.RU) — скопление более десятка машин. Водитель большегруза пытается затормозить, но в итоге резко поворачивает вправо и на скорости врезается в стену. Смертельная авария в Юрюзани произошла 5 октября в 14:00. 49-летний водитель, управляя автомобилем MAN с прицепом «Тонар», на спуске не справился с управлением и врезался в здание, сообщил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Катав-Ивановскому району Евгений Бухмастов. Водитель погиб на месте аварии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Момент смертельного ДТП в Юрюзани (Челябинская область), когда водитель большегруза с прицепом на спуске влетел в стену здания, попал на видео. Об этом 5 октября сообщили очевидцы. «Видео смертельной аварии в Василовке (южный район города Юрюзань, Катав-Ивановский район — прим. URA.RU)», — говорится в тексте поста, размещенном в группе «Говорит Трехгорный» в соцсети «ВКонтакте». Видео снято из машины, следовавшей за большегрузом. На кадрах показано, как огромная машина в какой-то момент на спуске начинает разгоняться и ездить из стороны в сторону. Навстречу ей слева едет поток машин, и слева же возле дороги (там находится магазин — прим. URA.RU) — скопление более десятка машин. Водитель большегруза пытается затормозить, но в итоге резко поворачивает вправо и на скорости врезается в стену. Смертельная авария в Юрюзани произошла 5 октября в 14:00. 49-летний водитель, управляя автомобилем MAN с прицепом «Тонар», на спуске не справился с управлением и врезался в здание, сообщил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Катав-Ивановскому району Евгений Бухмастов. Водитель погиб на месте аварии.