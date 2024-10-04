04 октября 2024

Момент смертельного ДТП с большегрузом в Челябинской области попал на видео

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Разное. Курганская область, взвешивание большегрузов, камаз с прицепом, камаз с пшеницей
Машина за секунды до столкновения резко разогналась и начала ездить из стороны в сторон (архивное фото) Фото:

Момент смертельного ДТП в Юрюзани (Челябинская область), когда водитель большегруза с прицепом на спуске влетел в стену здания, попал на видео. Об этом 5 октября сообщили очевидцы.

«Видео смертельной аварии в Василовке (южный район города Юрюзань, Катав-Ивановский район — прим. URA.RU)», — говорится в тексте поста, размещенном в группе «Говорит Трехгорный» в соцсети «ВКонтакте». Видео снято из машины, следовавшей за большегрузом.

На кадрах показано, как огромная машина в какой-то момент на спуске начинает разгоняться и ездить из стороны в сторону. Навстречу ей слева едет поток машин, и слева же возле дороги (там находится магазин — прим. URA.RU) — скопление более десятка машин. Водитель большегруза пытается затормозить, но в итоге резко поворачивает вправо и на скорости врезается в стену.

Смертельная авария в Юрюзани произошла 5 октября в 14:00. 49-летний водитель, управляя автомобилем MAN с прицепом «Тонар», на спуске не справился с управлением и врезался в здание, сообщил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Катав-Ивановскому району Евгений Бухмастов. Водитель погиб на месте аварии.

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Момент смертельного ДТП в Юрюзани (Челябинская область), когда водитель большегруза с прицепом на спуске влетел в стену здания, попал на видео. Об этом 5 октября сообщили очевидцы. «Видео смертельной аварии в Василовке (южный район города Юрюзань, Катав-Ивановский район — прим. URA.RU)», — говорится в тексте поста, размещенном в группе «Говорит Трехгорный» в соцсети «ВКонтакте». Видео снято из машины, следовавшей за большегрузом. На кадрах показано, как огромная машина в какой-то момент на спуске начинает разгоняться и ездить из стороны в сторону. Навстречу ей слева едет поток машин, и слева же возле дороги (там находится магазин — прим. URA.RU) — скопление более десятка машин. Водитель большегруза пытается затормозить, но в итоге резко поворачивает вправо и на скорости врезается в стену. Смертельная авария в Юрюзани произошла 5 октября в 14:00. 49-летний водитель, управляя автомобилем MAN с прицепом «Тонар», на спуске не справился с управлением и врезался в здание, сообщил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Катав-Ивановскому району Евгений Бухмастов. Водитель погиб на месте аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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