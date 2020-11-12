Полпред президента в УрФО провел первую пресс-конференцию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый полпред по УрФО провел первую пресс-конференцию — в администрации района Екатеринбурга прошли обыски — ученики старших классов переходят на очное обучение — коммунальщики Красноуфимска рискуют остаться без работы. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 13 ноября — в обзоре URA.RU:

Новый полпред в УрФО провел пресс-конференцию

Владимир Якушев, который сменил на посту полпреда Николая Цуканова, провел первую пресс-конференцию в новой должности. В частности, он заявил, что будет продолжать работать над проектами предшественника.

Также Якушев заявил, что не будет принимать кадровых решений по руководству медучреждений до окончания пандемии коронавируса.

19 ноября новый полпред намерен встретиться со спикерами законодательных собраний регионов Урала.

Администрацию Кировского района Екатеринбурга проверили силовики

В администрацию Кировского района Екатеринбурга пришли силовики для проверки документов по хозяйственной деятельности. Об этом сообщили несколько источников URA.RU.

Сотрудники свердловского управления ФСБ не могут найти главу района Александра Лошакова, который фигурирует в уголовном деле о коррупции.

Старшеклассники будут учиться очно

Ученики 11-х классов свердловских школ начнут учиться очно с 16 ноября. Об этом написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

Коммунальщики могут остаться без работы

В Красноуфимске 19 сотрудников муниципального коммунального предприятия «Чистый город» рискуют остаться без работы. Как сообщил URA.RU источник на предприятии, увольняемые сотрудники намерены обратиться за защитой к полпреду президента в УрФО и губернатору области.