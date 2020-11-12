Полпред президента в УрФО провел первую пресс-конференцию
Новый полпред по УрФО провел первую пресс-конференцию — в администрации района Екатеринбурга прошли обыски — ученики старших классов переходят на очное обучение — коммунальщики Красноуфимска рискуют остаться без работы. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 13 ноября — в обзоре URA.RU:
Новый полпред в УрФО провел пресс-конференцию
- Владимир Якушев, который сменил на посту полпреда Николая Цуканова, провел первую пресс-конференцию в новой должности. В частности, он заявил, что будет продолжать работать над проектами предшественника.
- Также Якушев заявил, что не будет принимать кадровых решений по руководству медучреждений до окончания пандемии коронавируса.
- 19 ноября новый полпред намерен встретиться со спикерами законодательных собраний регионов Урала.
Администрацию Кировского района Екатеринбурга проверили силовики
- В администрацию Кировского района Екатеринбурга пришли силовики для проверки документов по хозяйственной деятельности. Об этом сообщили несколько источников URA.RU.
- Сотрудники свердловского управления ФСБ не могут найти главу района Александра Лошакова, который фигурирует в уголовном деле о коррупции.
Старшеклассники будут учиться очно
- Ученики 11-х классов свердловских школ начнут учиться очно с 16 ноября. Об этом написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.
Коммунальщики могут остаться без работы
- В Красноуфимске 19 сотрудников муниципального коммунального предприятия «Чистый город» рискуют остаться без работы. Как сообщил URA.RU источник на предприятии, увольняемые сотрудники намерены обратиться за защитой к полпреду президента в УрФО и губернатору области.
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