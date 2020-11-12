12 ноября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 13 ноября. Новый полпред провел пресс-конференцию, школьники старших классов будут учиться очно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Екатеринбург , якушев владимир
Полпред президента в УрФО провел первую пресс-конференцию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый полпред по УрФО провел первую пресс-конференцию — в администрации района Екатеринбурга прошли обыски — ученики старших классов переходят на очное обучение — коммунальщики Красноуфимска рискуют остаться без работы. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 13 ноября — в обзоре URA.RU:

Новый полпред в УрФО провел пресс-конференцию

Администрацию Кировского района Екатеринбурга проверили силовики

Старшеклассники будут учиться очно

Коммунальщики могут остаться без работы

  • В Красноуфимске 19 сотрудников муниципального коммунального предприятия «Чистый город» рискуют остаться без работы. Как сообщил URA.RU источник на предприятии, увольняемые сотрудники намерены обратиться за защитой к полпреду президента в УрФО и губернатору области.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...