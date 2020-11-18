Генпрокуратура проиграла суд соратникам экс-губернатора Юревича

Депутат Госдумы Вадим Белоусов полностью отрицает свою вину Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге 18 ноября вынес отказ на представление Генпрокуратуры РФ по делу депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой, соратников челябинского экс-губернатора Михаила Юревича. Оба обвиняются в получении крупных взяток. Челябинской облсуд отказался рассматривать дело, Генпрокуратура оспорила его решение в вышестоящей инстанции.

«Судебный акт в отношении Белоусова и Бутаковой оставлен без изменений», — сообщили URA.RU в суде. В генпрокуратуре оставили направленный запрос без комментариев.

Следствие считает, что возглавлявший Челябинскую область Юревич, Белоусов и Бутакова получали взятки от дорожников, работавших в регионе. В общей сложности, речь идет о нескольких миллиардах рублей. Обвиняемые, в свою очередь, отрицают вину.

После завершения расследования Генпрокуратура направила материалы на Белоусова и Бутакова в Челябинский облсуд. Оттуда дело передали в Московский городской суд, поскольку значительная часть его эпизодов произошла в Москве. Генпрокуратура с этим решением не согласилась.

Белоусов и Бутакова находятся под подпиской о невыезде. Госдума по запросу от Генпрокуратуры лишила Белоусова депутатской неприкосновенности. Представители обвиняемых воздерживаются от комментариев относительно процесса. Дело в отношении Юревича выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск. По имеющейся информации, экс-губернатор находится за пределами России. Его представители также не комментируют процесс.