В ХМАО ввели такие же ограничения по коронавирусу, как в Москве

В ХМАО с понедельника вводят систему электронных уведомлений для жителей округа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО с понедельника начнут тестировать электронную регистрацию через QR-код посетителей общепитов и других общественных мест. Система будет уведомлять тех, кто находился в одном помещении с зараженным коронавирусом. Об этом рассказал директор департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО Павел Цикорин на онлайн-конференции.

«Задача в том, чтобы жители понимали возможную опасность из-за того, что они были в контакте с заболевшим. Организации будут распечатывать шаблон с QR-кодом и размещать у себя на входе. Дальше, с помощью смартфона, посетитель считывает этот код и оставляет свой номер телефона. Никаких персональных данных мы больше не просим заполнять. На номер телефона приходит код, гражданин этот код вводит, и мы фиксируем время. Когда выясняется, что в этой организации был человек с коронавирусом, всем зарегистрированным пользователям приходит смс-уведомление о возможном контакте. Вот и все», — рассказал Цикорин.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова добавила, что это система самоконтроля, а не слежки и переживать о своих персональных данных не стоит. «Мы гражданина оповещаем и надеемся на его самосознательность. Что он, как истинный югорчанин, останется дома и уделит внимание своему здоровью».

Ранее URA.RU писало, что из-за коронавируса в ХМАО поручили ввести электронную регистрацию. Этой системой будут оснащены все заведения общепита, спортивные организации и органы власти. Такая же система используется в Москве.