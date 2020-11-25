В Санкт-Петербурге автомобиль генконсульства Литвы сбил 32-летнюю женщину на пешеходном переходе. Происшествие сняли камеры видеонаблюдения.
«Машина генерального консульства Литвы сбила женщину на пешеходном переходе в Петербурге», — передает издание «Подъем». Отмечается, что за рулем находился сотрудник консульства. Об этом сообщили изданию в пресс-службе МИДа Литвы. Женщине было 32 года.
В ведомстве также сообщили, что водитель не был пьян и не превышал допустимую скорость движения. Пострадавшую женщину госпитализировали, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Правоохранители проводят расследование. По сообщению СМИ, водитель не покинул места аварии. Он дождался сотрудников полиции.
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