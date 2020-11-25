25 ноября 2020

В Петербурге машина консульства сбила женщину на переходе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, пешеходный переход, ноги, обувь, грязь на дороге, каблуки
ДТП произошло с участием машины генконсульства Литвы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Санкт-Петербурге автомобиль генконсульства Литвы сбил 32-летнюю женщину на пешеходном переходе. Происшествие сняли камеры видеонаблюдения.

«Машина генерального консульства Литвы сбила женщину на пешеходном переходе в Петербурге», — передает издание «Подъем». Отмечается, что за рулем находился сотрудник консульства. Об этом сообщили изданию в пресс-службе МИДа Литвы. Женщине было 32 года.

В ведомстве также сообщили, что водитель не был пьян и не превышал допустимую скорость движения. Пострадавшую женщину госпитализировали, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Правоохранители проводят расследование. По сообщению СМИ, водитель не покинул места аварии. Он дождался сотрудников полиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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