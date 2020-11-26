«Маленький Азербайджан» взбунтовался против свердловских властей

Смена мэра в поселке затянулась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Махневском муниципальном образовании срывают назначение нового мэра. Как сообщила URA.RU депутат местной думы Нина Парфенова, в повестке заседания думы 2 декабря этот вопрос не значится.

По ее словам, смену власти срывает тандем прежнего мэра Александра Лызлова и председателя думы Сахавата Алышова, владеющего бизнесом по лесозаготовке на территории Махневского муниципального образования. При этом, отметила Нина Парфенова, есть данные, что Лызлов уже написал заявление об увольнении, а замглавы Восточного управленческого округа Сергей Араптанов представил местным чиновникам экс-начальника Алапаевского отдела полиции Алексея Корелина в качестве нового главы муниципалитета. «Кроме того, депутатов фракции „Единая Россия“ приглашали на встречу с вице-губернатором по внутренней политике Сергеем Бидонько, видимо, для разъяснения ситуации. Однако глава думы единоросс Сахават Алышов ушел на больничный, и встреча не состоялась», — рассказала Нина Парфенова. По ее данным Александр Лызлов в мэрии практически не появляется. «Общественность говорит, что он в запое», — добавила депутат. По ее словам, ситуация безвластия парализовала работу муниципалитета.

Ранее махневские общественники организовали сбор подписей за отставку Лызлова. В свою очередь, Лызлов и Алышов попытались собрать среди бюджетников подписи в пользу мэра. Конкурс по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета закончился в октябре. Окончательное слово должны сказать депутаты местной думы, но рассмотрение вопроса откладывается по инициативе спикера. Сахават Алышов не ответил на вопрос корреспондента, когда будет назначен новый мэр. До Александра Лызлова дозвониться не удалось.