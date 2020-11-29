29 ноября 2020
28 ноября 2020
27 ноября 2020

Коронавирус в Челябинской области поставил новый рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная больница. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, машина скорой помощи, covid19
С наступлением рабочей недели рост заболеваемости продолжился Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 30 ноября произошло 284 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 276, днем ранее 261), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом вторые сутки подряд в области умирает по 12 пациентов с COVID-19. В пятницу, впервые с начала пандемии, умерли 10 человек. В субботу уже 11, а в воскресенье — 12 зараженных.

«С начала пандемии произошел 26 651 случай заражения, сейчас лечение в больницах проходят 8 593 южноуральца. Умерли 12 человек в возрасте от 46 до 88 лет. Из них для семи пациентов коронавирусная пневмония стала непосредственной причиной смерти, для остальных COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 245 человек, с начала пандемии — 17 134 жителя области.

До 27 декабря в Челябинской области продлен введенный с начала пандемии режим повышенной готовности. Губернатор Алексей Текслер начал поэтапно вводить новые ограничения. Отменены праздничные и развлекательные программы, а также губернаторский прием для VIP.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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