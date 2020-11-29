Коронавирус в Челябинской области поставил новый рекорд

В Челябинской области по данным на 30 ноября произошло 284 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 276, днем ранее 261), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом вторые сутки подряд в области умирает по 12 пациентов с COVID-19. В пятницу, впервые с начала пандемии, умерли 10 человек. В субботу уже 11, а в воскресенье — 12 зараженных.
«С начала пандемии произошел 26 651 случай заражения, сейчас лечение в больницах проходят 8 593 южноуральца. Умерли 12 человек в возрасте от 46 до 88 лет. Из них для семи пациентов коронавирусная пневмония стала непосредственной причиной смерти, для остальных COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 245 человек, с начала пандемии — 17 134 жителя области.
До 27 декабря в Челябинской области продлен введенный с начала пандемии режим повышенной готовности. Губернатор Алексей Текслер начал поэтапно вводить новые ограничения. Отменены праздничные и развлекательные программы, а также губернаторский прием для VIP.
Подписывайтесь на URA.RU в