Каждый день приносит информацию о сотнях новых заболевших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 30 ноября — 354-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 264-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 26 367, выздоровели 16 889 и скончались 872 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 269 316 (+26 683) случая заражения. Вылечились 1 761 457 (+21 987) пациента — 77,6% от заболевших. Умерли 39 527 (+459) человека —1,7% от заразившихся.

Число заражений стало расти скачками

В Челябинской области к 30 ноября зафиксировали 276 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 272, днем ранее 261), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Это существенно выше, чем рекорд первой волны коронавируса — 258 случаев в середине июля. Ту планку регион превзошел еще в пятницу.

С конца прошлой недели начала расти и смертность, долго державшаяся на цифре в девять случаев в сутки. В пятницу, впервые с начала пандемии, умерли 10 человек. В субботу уже 11, а в воскресенье — 12 зараженных.

Челябинский депутат провел запретную вечеринку

Депутат Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев провел танцевальную вечеринку, тем самым нарушив запрет, введенный из-за пандемии коронавируса. В ночь на 28 ноября он открыл в центре города новый ночной клуб Gatsby, куда в разгар веселья нагрянула полиция. Стражи порядка переписали всех нарушителей карантина, а Хазиеву и другим организаторам вечеринки вручили повестки. Роспотребнадзор готовит бумаги для закрытия заведения.

Сам Хазиев позднее заявил URA.RU, что на вечеринку его пригласили друзья. «Я не знал, что это клуб. Думал, что сняли как бы загородный дом, но в центре Челябинска. Полицейские не представились, всех напугали. С этим еще надо разбираться», — считает Хазиев.

Челябинца бросили умирать в коронавирусном госпитале

Жительница Челябинска обвинила медиков в смерти своего отца, который скончался в коронавирусном госпитале Каслей. Накануне смерти мужчины главврач заявил его дочери, что у него не одышка, а нервы. Дочь погибшего рассказала URA.RU, что обращалась в минздрав и к главврачу. В минздраве ей обещали дать ответ через месяц, а главврач заявил, что места в платных палатах есть только для депутатов. К моменту, когда женщина договорилась о перевозке отца в Челябинск на платном реанимобиле, было уже поздно. В минздраве ей выразили соболезнования.

…а челябинку продержали в скорой 11 часов у его дверей

Жительница Челябинской области, у которой КТ показала 40% поражения легких, просидела около 11 часов в машине скорой помощи у больницы того же города Касли. Когда ее, наконец, госпитализировали, она сообщила родственникам, что врач не приходит, а из лекарств медсестра дала ей парацетамол. Родственники оставили жалобу на горячей линии минздрава. После этого пациентка перестала выходить на связь, а на третий день лечащий врач сообщил родным, что она умерла. Как и в первом случае, в минздраве пообещали провести разбор ситуации.

В Челябинске начали закрывать рестораны из-за коронавируса

В Челябинске впервые была приостановлена работа ресторана из-за нарушения режима повышенной готовности во время пандемии коронавируса. Весьма популярное заведение «Птичка» закрыли по решению суда сразу на месяц. До этого рестораны получали лишь предупреждения от властей, приостанавливали работу лишь небольших магазинов, парикмахерских и салонов красоты.

Текслер отменил главное событие года для челябинских VIP

Челябинский губернатор Алексей Текслер не будет проводить традиционный новогодний прием для глав муниципалитетов и бизнес-элиты. Мэрам также предписано отказаться от сходных мероприятий на уровне городов и районов, чтобы избежать распространения коронавируса. Предшественники Текслера приглашали на Новый год всех глав городов и районов. При новом губернаторе в его резиденции собирались лишь «отличники» муниципального управления, а также члены правительства области и представители бизнеса.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

Действующий в регионе до 27 декабря режим повышенной готовности обновился. В Новый год и Рождество не будет праздничных программ в кафе и ресторанах, введены ограничения на заполняемость залов в кинотеатрах и театрах — туда разрешено продавать не более 25% билетов. До принятия такого постановления залы можно было заполнять наполовину, теперь не более, чем на 25%. Для читателей URA.RU мы подготовили актуальный список запретов и ограничений.

Концерт Полины Гагариной, который должен был состояться 2 декабря, перенесен на весну. Все приобретенные билеты будут действительны, либо фанатам вернут деньги. Ранее был отменен концерт Гагариной в Екатеринбурге, и организаторы позвали всех купивших билеты в Челябинск.