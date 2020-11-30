Вся группа детского сада Челябинска отправлена на карантин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В детском саду №244 Челябинска из-за воспитателя, заболевшего коронавирусной инфекцией, отправлены на самоизоляцию 20 семей. Эту информацию URA.RU подтвердили в дошкольном образовательном учреждении.

«Да, у воспитателя подтвердился коронавирус. Вся группа отправлена на самоизоляцию», — уточнили URA.RU в детском саду. В дошкольном образовательном учреждении добавили, что на карантин были отправлены 20 семей, дети которых посещают данную группу.

Как уточнили родители воспитанников детского сада, изначально признаки болезни появились у детей. Сообщать, подтвержден ли у кого-нибудь из родителей коронавирус, в дошкольном учреждении не стали.

Официально статистика по детским садам властями также не озвучивается. На брифинге 30 ноября замминистра образования региона Елена Коузова сообщила о заболеваемости в школах. Она уточнила, что сейчас на карантине в области находится 91 класс из более чем 21 тысяч классов. Из них карантин по коронавирусу объявлен в 12 классах, причем 7 — в Снежинске по линии ФМБА.