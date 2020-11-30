Слабость российской экономики в последние пару лет привела к тому, что даже существенные колебания на нефтяном рынке не смогут привести к ее существенному росту, а также к укреплению рубля. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.
«Курс рубля не будет укрепляться. Так как российская экономика очень слабая на данный момент. В принципе последние несколько лет она слабая. Центробанк и правительство вряд ли допустят, чтобы один из очень немногих факторов поддержки экономики (дешевый рубль — прим.ред.) сошел на нет. Скорее, возможно, будет снижаться ключевая ставка», — рассказал Авакян.
Финансист подчеркнул, что рост и падение российской экономики зависят не столько от курса нефти, сколько от других факторов. «Даже если представить, что нефть вдруг будет стоить около 100 долларов за баррель, как было семь лет назад, допустим, это не вызовет бурного роста экономики и процветания», — добавил он.
Ранее стало известно, что нефтяные фьючерсы марок Brent и WTI по итогам ноября подорожали на 28% и 27% соответственно. Таким образом, курс углеводородов показал самый быстрый рост с начала июня.
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