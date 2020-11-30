Смертность в Челябинской области выросла почти на 25 процентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года резко выросла смертность населения. По данным Челябинскстата, в сентябре зарегистрировано 4.4 тысячи смертей, что почти на 25% больше, чем в сентябре 2019 года.

В 2018 и 2019 годах в сентябре умерли по 3,5 тысяч человек, в сентябре 2020 года — 4,4 тысячи человек. За октябрь и ноябрь текущего года данные еще не опубликованы, но только в Миассе, по данным ЗАГСа, количество смертей выросло почти в три раза по сравнению с октябрем прошлого года.

Пик смертей в регионе пришелся на июль, когда умерли 5,5 тысяч человек. Такой показатель среди данных по месяцам стал наибольшим за последние три года в регионе. В соседней Свердловской области пик смертности также пришелся на июль.

Кроме того, в целом за девять месяцев текущего года скончались 36 405 человек, а за аналогичный период минувшего года — 34 362. При этом Челябинскстат не публикует информацию, от чего именно скончались южноуральцы. С начала пандемии в регионе, согласно официальной статистике, скончались 894 человека, из них 306 непосредственно от COVID.