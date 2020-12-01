01 декабря 2020
30 ноября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 2 декабря. Сотрудники ФСБ обыскали минстрой, уволился руководитель крупного предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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фсб, фсб, обыск, федеральная служба безопастности
Силовики произвели выемку документов из министерства строительства области Фото: wikimedia.org/Andrey Stenin

В минстрое произвели выемку документов — предприятия общепита ждут рейды — руководитель коммунального предприятия ушел в отставку — главу одного из районов заставили переделать дорогу — челябинцев ждут сильные морозы. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 2 декабря — в обзоре URA.RU:

Силовики провели обыски в минстрое

  • Сотрудники УФСБ по области провели выемку документов в минстрое региона. По информации силовиков, обыски связаны со строительством фельдшерско-акушерских пунктов. Уголовное дело возбуждено по материалам контрольно-счетной палаты области.

В регионе началась массовая проверка общепита

  • С 1 декабря начались массовые проверки ресторанов и кафе. Силовики и чиновники будут контролировать соблюдение запрета на ночную работу заведений.

Главу челябинского района заставили переделать дорогу

  • Прокуратура области заставила главу Карталинского района Анатолия Вдовина переделать дорогу, которую ранее самостоятельно отремонтировал местный житель. Об этом рассказали URA.RU в прокуратуре региона.

Глава коммунального предприятия ушел в отставку

Челябинцев ждет резкое похолодание на Новый год

  • В конце декабря на территории региона ожидаются морозы до — 33. Такой долгосрочный прогноз дали синоптики сайта «Гисметео».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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