Силовики произвели выемку документов из министерства строительства области
В минстрое произвели выемку документов — предприятия общепита ждут рейды — руководитель коммунального предприятия ушел в отставку — главу одного из районов заставили переделать дорогу — челябинцев ждут сильные морозы. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 2 декабря — в обзоре URA.RU:
Силовики провели обыски в минстрое
- Сотрудники УФСБ по области провели выемку документов в минстрое региона. По информации силовиков, обыски связаны со строительством фельдшерско-акушерских пунктов. Уголовное дело возбуждено по материалам контрольно-счетной палаты области.
В регионе началась массовая проверка общепита
- С 1 декабря начались массовые проверки ресторанов и кафе. Силовики и чиновники будут контролировать соблюдение запрета на ночную работу заведений.
Главу челябинского района заставили переделать дорогу
- Прокуратура области заставила главу Карталинского района Анатолия Вдовина переделать дорогу, которую ранее самостоятельно отремонтировал местный житель. Об этом рассказали URA.RU в прокуратуре региона.
Глава коммунального предприятия ушел в отставку
- Директор МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» Сергей Лобанов с 30 ноября ушел в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии Челябинска.
Челябинцев ждет резкое похолодание на Новый год
- В конце декабря на территории региона ожидаются морозы до — 33. Такой долгосрочный прогноз дали синоптики сайта «Гисметео».
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