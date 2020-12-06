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Самое актуальное в Челябинской области на 7 декабря. Школьников отправят на каникулы, доставлена вакцина от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники уйдут на досрочные каникулы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В конце декабря школьники уйдут на каникулы — в регион привезли вакцину — экс-чиновнику снизили срок — два врача умерли от коронавируса. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 7 декабря — в обзоре URA.RU:

Школьников отправят на досрочные каникулы

  • С конца декабря в школах будут объявлены досрочные каникулы. Такое решение было принято на брифинге в правительстве области. По словам замминистра образования области Елены Коузовой, с 28 декабря начнутся дни внеклассных мероприятий.

Доставлена вакцина от COVID

  • 4 декабря в регион привезли тысячу доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Алексея Текслера. После оформления документов, 7 декабря, вакцину начнут развозить по муниципалитетам.

Суд смягчил приговор бывшему чиновнику

  • Экс-главе Аргаяшского района Исрафилю Валишину, которого ранее осудили на 4,5 года условно за должностное преступление, суд изменил приговор и снизил срок наказания до 3 лет условно.

От COVID скончались два врача

  • В области за сутки от коронавирусной пневмонии скончались два врача, которым было по 38 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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