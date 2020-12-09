09 декабря 2020
08 декабря 2020

Премьер-министр России Мишустин обратился к жителям ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники. Ханты-Мансийск, город ханты-мансийск, правительство хмао, югра
Сегодня ХМАО отмечает 90-летие со Дня образования Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российские политики, среди которых премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Председатель Госдумы Вячеслав Володин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравили жителей ХМАО с 90-летним юбилеем.

«Югра — один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, энергетический и инновационный центр. Здесь действуют индустриальные и промышленные технопарки, успешно развивается агропромышленный комплекс, реализуются масштабные инвестиционные проекты, строятся высокотехнологичные предприятия. Важно, что особое внимание в регионе уделяется развитию науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта», — написал в поздравительном адресе Мишустин.

Матвиенко отметила, что сегодняшний праздник — для всех, кто родился и вырос «на удивительной Ханты-Мансийской земле, связал с ней судьбу и считает ее своей малой родиной». Володин, обращаясь к жителям региона, добавил, что ХМАО «вносит значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, добивается высоких результатов в социально-экономическом развитии», а Якушев резюмировал, что главное богатство Югры — это ее жители.

Отвечая на поздравления, губернатор ХМАО Наталья Комарова поблагодарила всех и добавила, что «наш округ — самодостаточный регион, в котором реализуются масштабные проекты. Залог их успеха — югорский образ жизни, призвание делать родной регион сильным, успешным».

Ранее URA.RU писало, что Якушев сегодня посетит ХМАО, для участия в праздничных мероприятиях. Это будет первый визит недавно назначенного полпреда в регион.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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