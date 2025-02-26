26 февраля 2025

Умерла актриса из сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг

© Служба новостей «URA.RU»
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В полиции заявили, что смерть актрисы не носит криминальный характер
В полиции заявили, что смерть актрисы не носит криминальный характер Фото:

Американская актриса Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет. Об этом сообщает The New York Post, ссылаясь на источники и данные полиции.

«Мать актрисы обнаружила мертвую Мишель утром в среду около 8 часов в престижном жилом комплексе на Манхэттене. Актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени», —пишет газета New York Post, ссылаясь на свои источники и данные полиции.

Трахтенберг приобрела широкую известность благодаря своим ролям в таких популярных сериалах, как «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница». Полиция не считает ее смерть подозрительной, а окончательную ее причину определит судмедэкспертиза.

Ранее на 90-м году жизни скончалась польская актриса Барбара Рыльска. При жизни Рыльска играла не только в театрах, но и снималась в кино и пела песни. Многие называли ее «польской Марлен Дитрих»

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Американская актриса Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет. Об этом сообщает The New York Post, ссылаясь на источники и данные полиции. «Мать актрисы обнаружила мертвую Мишель утром в среду около 8 часов в престижном жилом комплексе на Манхэттене. Актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени», —пишет газета New York Post, ссылаясь на свои источники и данные полиции. Трахтенберг приобрела широкую известность благодаря своим ролям в таких популярных сериалах, как «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница». Полиция не считает ее смерть подозрительной, а окончательную ее причину определит судмедэкспертиза. Ранее на 90-м году жизни скончалась польская актриса Барбара Рыльска. При жизни Рыльска играла не только в театрах, но и снималась в кино и пела песни. Многие называли ее «польской Марлен Дитрих»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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