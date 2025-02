Умерла актриса из сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг

В полиции заявили, что смерть актрисы не носит криминальный характер Фото: Илья Московец © URA.RU Американская актриса Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет. Об этом сообщает The New York Post, ссылаясь на источники и данные полиции. «Мать актрисы обнаружила мертвую Мишель утром в среду около 8 часов в престижном жилом комплексе на Манхэттене. Актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени», —пишет газета New York Post, ссылаясь на свои источники и данные полиции. Трахтенберг приобрела широкую известность благодаря своим ролям в таких популярных сериалах, как «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница». Полиция не считает ее смерть подозрительной, а окончательную ее причину определит судмедэкспертиза. Ранее на 90-м году жизни скончалась польская актриса Барбара Рыльска. При жизни Рыльска играла не только в театрах, но и снималась в кино и пела песни. Многие называли ее «польской Марлен Дитрих»

