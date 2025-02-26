Умерла актриса из сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг

Американская актриса Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет. Об этом сообщает The New York Post, ссылаясь на источники и данные полиции.
«Мать актрисы обнаружила мертвую Мишель утром в среду около 8 часов в престижном жилом комплексе на Манхэттене. Актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени», —пишет газета New York Post, ссылаясь на свои источники и данные полиции.
Трахтенберг приобрела широкую известность благодаря своим ролям в таких популярных сериалах, как «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница». Полиция не считает ее смерть подозрительной, а окончательную ее причину определит судмедэкспертиза.
Ранее на 90-м году жизни скончалась польская актриса Барбара Рыльска. При жизни Рыльска играла не только в театрах, но и снималась в кино и пела песни. Многие называли ее «польской Марлен Дитрих»
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