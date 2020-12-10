В правительстве ХМАО появились 16 влиятельных чиновников

Все они — директора департаментов и со всеми теперь придется договариваться Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Шестнадцать членов нового правительства ХМАО получили шанс напрямую влиять на принятие или отклонение всех региональных нормативно-правовых актов (НПА). Все они — директора профильных департаментов. Это существенно расширило полномочия и лоббистские возможности чиновников, считает источник URA.RU в региональном правительстве.

«Раньше было только два чиновника такого уровня — [Вера] Дюдина (директор депфинансов в статусе вице-губернатора — ред.) и [Николай] Милькис (директор депэконом развития в аналогичном статусе — ред.). Они, как и остальные заместители губернатора, могли предлагать изменения любых НПА. Теперь такое право появилось у остальных директоров департаментов», — объясняет инсайдер.

Ранее документы, которые приходили на рассмотрение членам правительства, пройдя согласование через заместителей губернатора, отправлялись в профильные департаменты, если затрагиваемый вопрос их касался. В итоге предложения могли вносить только прямо заинтересованные в результате чиновники. Теперь такое право появилось у всех директоров департаментов, даже если рассматриваемый документ находится вне их компетенции. «Это грозит привести к аппаратным интригам — придется учитывать интересы вообще всех, а это не всегда возможно. Кому-то придется уступать», — заключает осведомленный источник агентства. В департаменте общественных и внешних связей не ответили на вопросы URA.RU, касающиеся полномочий новых членов правительства.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова утвердила состав регионального правительства. В него с правом совещательного голоса вошли главы муниципалитетов, три куратора отдельных проектов и 16 директоров департаментов.