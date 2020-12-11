Минобороны России требует через суд деньги с «Уралтрансмаша»

На заводе уточнили, что суды не скажутся на заключении контрактов между Минобороны РФ и «Уралтрансмашем» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство обороны России через свердловский арбитражный суд требует с АО «Уралтрансмаш» (Екатеринбург, Свердловская область) почти два миллиона рублей за просрочку по госконтракту. Информация содержится в картотеке электронного правосудия.

Два иска были поданы в свердловский арбитраж с разницей в неделю. Первый (174 тысячи рублей) — 1 декабря уже принят к производству и будет рассматриваться в упрощенном формате. До 28 декабря 2020 года истец должен будет представить подробный расчет неустойки по каждому просроченному акту с указанием сумм и периодов начисления, а ответчик — отзыв. Второй иск (1,8 млн рублей) от Минобороны России был подан 7 декабря. Заявление еще не принято в производство, а, как следствие, не назначено первое заседание по делу.

В пресс-службе Уралтрансмаша URA.RU сообщили, что претензии госзаказчика носят формальный характер и не учитывают длительность производственного цикла изготовления изделия. «К нарушению сроков исполнения контрактов приводит просрочка в поставке необходимых комплектующих со стороны поставщиков таких изделий, в связи с чем АО „Уралтрансмаш“ инициирует претензионно-исковую работу по возмещению сумм причиненных убытков в полном объеме со стороны виновных комплектаторов», — сообщили на предприятии.

Там уточнили, что суды не скажутся на финансовом состоянии предприятия и на заключении контрактов между Минобороны России и «Уралтрансмашем». Получить оперативный комментарий от Минобороны России на момент публикации не удалось.

Представители «Уралтрансмаша» ранее заявляли о сложной финансовой ситуации на предприятии. У завода на конец 2019 года были кредитные обязательства на сумму 23,14 млрд рублей, непокрытый убыток прошлых лет — 10,76 млрд рублей, а чистый убыток — 858,6 млн рублей. Екатеринбургская компания «Ферростил» требовала банкротства предприятия, но после выплаты долга со стороны «Уралтрансмаша» заявление было отозвано.