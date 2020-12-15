В Москве раскрыли намерения по ограничениям в новогодние каникулы

В Москве не ожидается тотального карантина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Предпосылок для введения тотального карантина в Москве нет. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Мы надеемся все-таки избежать локдауна. Многие страны пошли по этому пути: кто-то ввел комендантский час, кто-то уходит в тотальный локдаун фактически на месяц. В Москве пока каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет», — цитирует чиновника RT.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в новогодние праздники в Москве не ожидается массовых мероприятий, однако горожане смогут гулять по улицам. Также с 13 ноября этого года по 15 января 2021 года в столице России будут действовать другие ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В ближайшие месяцы запрещена работа ресторанов и клубов после 23 часов, проводить различные мероприятия и групповые экскурсии, появление без маски в местах с численностью более 50 человек.