Сегодня, 23 декабря, — 382-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 288-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 629 059, достигнув отметки в 78 315 454. Выздороветь из них удалось 54 988 236 пациенту (+520 935). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 722 665 человек (+14 087).
Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 18 671 860 американцев. Следом идут Индия (10 099 303) и Бразилия (7 320 020). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 906 503.
Вакцина и лекарства
В конце января Федеральный научный центр им. М. П. Чумакова РАН направит необходимые документы на
Между тем в Роспотребнадзоре рассказали, что вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» не вызвала нежелательных реакций в пострегистрационных испытаниях. «Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено», — сообщает ведомство. Уточняется, что сама вакцина была зарегистрирована в России 13 октября.
Применение препаратов, подавляющих коронавирус, приводит к его
Коронавирус в России
За минувшие сутки в России зафиксировано 28 776 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в федеральном штабе по борьбе с инфекцией. Погиб за сутки 561 человек, выздоровели — 24 158.
Главврач «Коммунарки» Денис Проценко, принявшей самого первого в РФ пациента с COVID-19, считает, что после первой и второй волны пандемии коронавируса последует третья. К такому выводу он пришел, связывая предыдущие эпидемии — испанки, азиатский, свиной и птичий грипп. Врач отметил, что все эти пандемии «протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что
Некоторые пациенты с коронавирусной инфекцией нового типа сами
Китай из-за угрозы распространения COVID-19
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев привился от коронавируса. На пресс-конференции он рассказал о последствиях вакцинации. «Ничего у меня не было, никаких побочных эффектов. Сегодня я себя чувствую очень безопасно, может быть даже бессмертно», — заявил губернатор.
Ученикам младших классов Челябинской области разрешат посещать школы и после начала досрочных каникул. Об этом URA.RU заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт, разъяснив, что всем школам региона даны указания до 25 декабря выставить оценки. С 28 декабря по желанию родителей для начальной школы будут работать группы присмотра. Там могут быть организованы классные часы и занятия по подготовке к олимпиадам.
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почетной грамотой и объявлении благодарности медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Коронавирус в мире
В Дании выявили более устойчивую к вакцине мутацию коронавируса. Порядка 10% всех протестированных в Дании на COVID-19 пациентов являются носителями мутировавшего вируса, который в меньшей степени поддается воздействию вакцины. Об этом говорится в исследовании, которое провели специалисты Государственного института по борьбе с инфекционными заболеваниями. Мутировавший вирус N439K впервые был выявлен еще в мае в Румынии, после чего распространился в Ирландии, Чехии и Швейцарии.
Франция
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