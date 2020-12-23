Пандемия коронавируса пойдет на третий круг Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 23 декабря, — 382-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 288-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 629 059, достигнув отметки в 78 315 454. Выздороветь из них удалось 54 988 236 пациенту (+520 935). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 722 665 человек (+14 087).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 18 671 860 американцев. Следом идут Индия (10 099 303) и Бразилия (7 320 020). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 906 503.

Вакцина и лекарства

В конце января Федеральный научный центр им. М. П. Чумакова РАН направит необходимые документы на регистрацию третьей российской вакцины от COVID-19. Параллельно с этим будет запущена третья фаза испытания препарата.

Между тем в Роспотребнадзоре рассказали, что вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» не вызвала нежелательных реакций в пострегистрационных испытаниях. «Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено», — сообщает ведомство. Уточняется, что сама вакцина была зарегистрирована в России 13 октября.

Применение препаратов, подавляющих коронавирус, приводит к его ускоренной мутации и появлению новых штаммов, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. «Появление этого штамма — результат наших собственных терапевтических действий по истреблению коронавируса», — предположила биолог. По ее мнению, новый штамм коронавируса мог эволюционировать внутри одного хозяина в течение некоторого времени. Возможно, тогда пациента лечили при помощи иммуносупрессивной терапии, а эти препараты способны увеличить срок пребывания вируса в организме, способствуя его мутации.

Коронавирус в России

За минувшие сутки в России зафиксировано 28 776 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в федеральном штабе по борьбе с инфекцией. Погиб за сутки 561 человек, выздоровели — 24 158.

Главврач «Коммунарки» Денис Проценко, принявшей самого первого в РФ пациента с COVID-19, считает, что после первой и второй волны пандемии коронавируса последует третья. К такому выводу он пришел, связывая предыдущие эпидемии — испанки, азиатский, свиной и птичий грипп. Врач отметил, что все эти пандемии «протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины будут эффективны против новой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании. По ее словам, в России на сегодняшний день обнаружено 1 424 мутации коронавируса. «Ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе с возможностью передачи от человека к человеку и патогенности», — отметила Попова.

Некоторые пациенты с коронавирусной инфекцией нового типа сами доводят себя до критических состояний , принимая большое количество антибиотиков, заявил хирург и анестезиолог-реаниматолог из «красной зоны» Центральной городской больницы Каспийска в Дагестане Алок Мишра. Медик посоветовал обращаться за помощью к специалистам при наличии симптомов ковида в течение двух-трех суток.

Китай из-за угрозы распространения COVID-19 приостановил импорт российской рыбы , закрыв последний принимавший ее порт. Экспортеры предупреждают, что в России не хватит мощностей ни для переработки, ни для хранения нераспроданной продукции.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев привился от коронавируса. На пресс-конференции он рассказал о последствиях вакцинации. «Ничего у меня не было, никаких побочных эффектов. Сегодня я себя чувствую очень безопасно, может быть даже бессмертно», — заявил губернатор.

Ученикам младших классов Челябинской области разрешат посещать школы и после начала досрочных каникул. Об этом URA.RU заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт, разъяснив, что всем школам региона даны указания до 25 декабря выставить оценки. С 28 декабря по желанию родителей для начальной школы будут работать группы присмотра. Там могут быть организованы классные часы и занятия по подготовке к олимпиадам.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почетной грамотой и объявлении благодарности медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Коронавирус в мире

В Дании выявили более устойчивую к вакцине мутацию коронавируса. Порядка 10% всех протестированных в Дании на COVID-19 пациентов являются носителями мутировавшего вируса, который в меньшей степени поддается воздействию вакцины. Об этом говорится в исследовании, которое провели специалисты Государственного института по борьбе с инфекционными заболеваниями. Мутировавший вирус N439K впервые был выявлен еще в мае в Румынии, после чего распространился в Ирландии, Чехии и Швейцарии.

Франция закрыла тоннель под Ла-Маншем , по которому в день проезжает три тысячи фур с продовольствием в сторону Лондона. Глава МВД страны утверждает, что это не катастрофа. Однако жители Великобритании опасаются паники и дефицита в магазинах, а также перебоев с поставками вакцины.

Процедура вакцинации от COVID-19 жителей ДНР и ЛНР будет проходить исключительно на подконтрольной Украине территории. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников. Он отметил, что во время прививочной кампании «оккупационные власти» могут перестать пропускать жителей на территорию Украины. В этом случае, страна намерена обсуждать с международными организациями возможность проведения «гуманитарной вакцинации».