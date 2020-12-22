Пермяки проиграли Решетникову в Конституционном суде

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу пермяков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Полазны Пермского края не смогли оспорить в Конституционном суде РФ (КС РФ) объединение с Добрянкой. Определение КС ФР опубликовано на официальном сайте суда. Таким образом, полазненцы потерпели третье поражение, пытаясь через суд отменить муниципальную реформу, начатую экс-губернатором края Максимом Решетниковым.

«Отказать в принятии к рассмотрению жалобы граждан Гордиенко Эдуарда Геннадьевича, Мальцевой Марины Александровны и других, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона „О Конституционном Суде РФ“, в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд признается допустимой», — говорится в документе за подписью председателя суда Валерия Зорькина. Отмечается, что определение по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.

URA.RU писало, что жители Полазны подали в Конституционный суд РФ коллективную жалобу. Они просили суд признать не соответствующими Конституции положения закона, допускающие укрупнение поселений в единое муниципальное образование. Пермяки, в частности, отмечали, что муниципальная реформа не согласована с жителями и не учитывает исторические и иные местные традиции.

Ранее полазненцы обращались в Пермский краевой и Верховный суды РФ. Они также выходили на митинг из-за реформы Решетникова. Однако добиться отмены объединения с Добрянкой им не удалось.