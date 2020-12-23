23 декабря 2020
22 декабря 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 24 декабря. Губернатор решает вопрос о выходном 31 декабря, пермского медиаменеджера задержали в Белоруссии

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, махонин дмитрий
Глава края Дмитрий Махонин создал новую структуру — Фонд грантов губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава области решит вопрос по 31 декабря — в правительстве края создана новая структура — определились кандидаты в Госдуму от ЕР — пермяки проиграли экс-губернатору в КС — пермский медиаменеджер задержан в Минске. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 24 декабря — в обзоре URA.RU:

Дмитрий Махонин создал новое НКО и решает вопрос о выходном?31 декабря

Названы кандидаты в Госдуму от ЕР

  • В крае определились с тройкой фаворитов, которые возглавят список «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году. Ими стали Сергей Яшкин, Ирина Ивенских и, вероятно, Дмитрий Жебелев.

Пермяки не смогли оспорить муниципальную реформу через КС

В Минске задержали пермского медиаменеджера

  • Пермский медиаменеджер, один из руководителей «Пресс-клуба Беларусь» Сергей Якупов задержан в Минске. Вместе с ним задержаны его коллеги Юлия Слуцкая, Алла Шарко и Сергей Ольшевский. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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