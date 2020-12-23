Глава края Дмитрий Махонин создал новую структуру — Фонд грантов губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава области решит вопрос по 31 декабря — в правительстве края создана новая структура — определились кандидаты в Госдуму от ЕР — пермяки проиграли экс-губернатору в КС — пермский медиаменеджер задержан в Минске. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 24 декабря — в обзоре URA.RU:

Дмитрий Махонин создал новое НКО и решает вопрос о выходном?31 декабря

Губернатор Дмитрий Махонин в ближайшее время рассмотрит возможность объявления 31 декабря выходным днем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Также Дмитрий Махонин распорядился создать новую структуру — НКО «Фонд грантов губернатора Пермского края».

Названы кандидаты в Госдуму от ЕР

В крае определились с тройкой фаворитов, которые возглавят список «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году. Ими стали Сергей Яшкин, Ирина Ивенских и, вероятно, Дмитрий Жебелев.

Пермяки не смогли оспорить муниципальную реформу через КС

Жители Полазны не смогли оспорить в Конституционном суде РФ объединение с Добрянкой. Таким образом, полазненцам не удалось отменить муниципальную реформу, начатую бывшим главой края Максимом Решетниковым.

В Минске задержали пермского медиаменеджера

Пермский медиаменеджер, один из руководителей «Пресс-клуба Беларусь» Сергей Якупов задержан в Минске. Вместе с ним задержаны его коллеги Юлия Слуцкая, Алла Шарко и Сергей Ольшевский. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.