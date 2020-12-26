Умер советский разведчик, бежавший из британской тюрьмы

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Открытие экспозиции в честь 100-летнего юбилея органов безопасности России. Челябинск, герб, кгб
Джордж Блейк был полковником КГБ в отставке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России скончался бывший офицер британской разведки MI6, советский разведчик Джордж Блейк. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Иванов.

«Пришло горькое известие — не стало легендарного Джорджа Блейка», — приводят слова Иванова РИА «Новости». Ему было 98 лет.

Политолог Армен Гаспарян, узнав о смерти разведчика, заявил, что 2020 — это проклятый год, пишет «Царьград». Блейк перешел из британской разведки в российскую. В связи с этим его приговорили в Великобритании к 42 годам тюремного заключения, но он бежал. Далее он жил в Москве и преподавал в академии СВР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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