Джордж Блейк был полковником КГБ в отставке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России скончался бывший офицер британской разведки MI6, советский разведчик Джордж Блейк. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Иванов.

«Пришло горькое известие — не стало легендарного Джорджа Блейка», — приводят слова Иванова РИА «Новости». Ему было 98 лет.

Политолог Армен Гаспарян, узнав о смерти разведчика, заявил, что 2020 — это проклятый год, пишет « Царьград ». Блейк перешел из британской разведки в российскую. В связи с этим его приговорили в Великобритании к 42 годам тюремного заключения, но он бежал. Далее он жил в Москве и преподавал в академии СВР.