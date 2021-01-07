Суд в Ираке выдал ордер на арест Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сайт президента России, меркель ангела, трамп дональд, трамп мелания
В Ираке намерены арестовать Дональда Трампа Фото: Сайт Президента России

В Ираке выдали ордер на арест действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в пресс-службе следственного суда Багдада.

«Ордер был выдан судьей следственного суда Багдада», — пишет агентство AP со ссылкой на сообщение суда. Отмечается, что ему было поручено расследовать удар американского беспилотника, в результате которого погибли генерал Касим Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис.

Они были убиты в аэропорту Багдада 3 января 2020 года в результате ракетного обстрела, напоминает «Федеральное агентство новостей». В Пентагоне тогда подтвердили, что удар по воздушной гавани был нанесен американскими военными. Тогда в Ираке обещали принять жесткие ответные меры в отношении США.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...