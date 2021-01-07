Суд в Ираке выдал ордер на арест Трампа

В Ираке выдали ордер на арест действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в пресс-службе следственного суда Багдада.
«Ордер был выдан судьей следственного суда Багдада», — пишет агентство AP со ссылкой на сообщение суда. Отмечается, что ему было поручено расследовать удар американского беспилотника, в результате которого погибли генерал Касим Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис.
Они были убиты в аэропорту Багдада 3 января 2020 года в результате ракетного обстрела, напоминает «
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