Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск

Парламент Ирака принял резолюцию о выводе из страны иностранных войск. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
«Несмотря на внутренние и внешние трудности, с которыми мы можем столкнуться, это лучшее решение для Ирака», — сказал премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди. Резолюция предполагает разрыв соглашения с коалицией, возглавляемой США, по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация).
В своем выступлении Махди назвал убийство иранского генерала Кассема Сулеймани и командира иракской милиции Абу Махди аль-Мохандеса политическим. Он добавил, что должен был встретиться с Сулеймани в день, когда его убили.
Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп санкционировал убийство иранского генерала, несмотря на данные разведки о стабильной обстановке на Ближнем Востоке, передает агентство Nation News. Сулеймани погиб в результате авиаудара по двум объектам в окрестностях аэропорта в Багдаде в ночь на 3 января. Пентагон признался, что генерала уничтожили по приказу президента США Дональда Трампа. После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Хасан Роухани обещали принять жесткие ответные меры в отношении США.
Сулеймани приписывают разработку военных планов страны и руководство ее специальными операциями в Ираке и Сирии в последние годы.