Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт pickupimage. miliman, военные, восток, иностранная армия, женщина в форме, камуфляж, армия сша
Адиль Абдул Махди собирался встретиться с генералом Сулеймани в день его смертиФото: miliman/pickupimage.com

Парламент Ирака принял резолюцию о выводе из страны иностранных войск. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Несмотря на внутренние и внешние трудности, с которыми мы можем столкнуться, это лучшее решение для Ирака», — сказал премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди. Резолюция предполагает разрыв соглашения с коалицией, возглавляемой США, по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация).

В своем выступлении Махди назвал убийство иранского генерала Кассема Сулеймани и командира иракской милиции Абу Махди аль-Мохандеса политическим. Он добавил, что должен был встретиться с Сулеймани в день, когда его убили.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп санкционировал убийство иранского генерала, несмотря на данные разведки о стабильной обстановке на Ближнем Востоке, передает агентство Nation News. Сулеймани погиб в результате авиаудара по двум объектам в окрестностях аэропорта в Багдаде в ночь на 3 января. Пентагон признался, что генерала уничтожили по приказу президента США Дональда Трампа. После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Хасан Роухани обещали принять жесткие ответные меры в отношении США.

Сулеймани приписывают разработку военных планов страны и руководство ее специальными операциями в Ираке и Сирии в последние годы.

Расскажите о новости друзьям
Общество Война
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...