В Вашингтоне действия Трампа сочли «подарком Путину»

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп был «подарком» и «помощником» российского лидера Владимира Путина. С таким заявлением после погромов в Капитолии в Вашингтоне выступила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.
«Этот президент — инструмент Путина. Целью Путина было приуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп», — приводит РИА «Новости» слова Пелоси. Политик добавила, что произошедшие накануне беспорядки в конгрессе — «наибольший из многих его подарков Путину».
Ранее в США во время заседания сенаторов и конгрессменов по итогам прошедших президентских выборов у Капитолия начались беспорядки. Протестующие смогли штурмом пробиться в здание, одна женщина погибла от огнестрельного ранения, напоминает RT. Трамп призвал демонстрантов вести мирные протесты и сообщил о решении прекратить борьбу за президентское кресло.
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