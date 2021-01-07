07 января 2021

В Вашингтоне действия Трампа сочли «подарком Путину»

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, трамп дональд
Нэнси Пелоси назвала Дональда Трампа инструментом Владимира Путина Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп был «подарком» и «помощником» российского лидера Владимира Путина. С таким заявлением после погромов в Капитолии в Вашингтоне выступила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

«Этот президент — инструмент Путина. Целью Путина было приуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп», — приводит РИА «Новости» слова Пелоси. Политик добавила, что произошедшие накануне беспорядки в конгрессе — «наибольший из многих его подарков Путину».

Ранее в США во время заседания сенаторов и конгрессменов по итогам прошедших президентских выборов у Капитолия начались беспорядки. Протестующие смогли штурмом пробиться в здание, одна женщина погибла от огнестрельного ранения, напоминает RT. Трамп призвал демонстрантов вести мирные протесты и сообщил о решении прекратить борьбу за президентское кресло.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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