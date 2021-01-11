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Самое актуальное в Челябинской области на 12 января. Рестораторы смогут вернуться к обычной работе, назван кандидат на пост нового прокурора

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, официант, салаты, защитная маска, ресторан, разнос еды
В Челябинской области разрешена ночная работа ресторанов Фото: Илья Московец © URA.RU

Ресторанам разрешили ночную работу — в челябинской мэрии назначен новый начальник одного из управлений — в регионе сменится прокурор. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 12 января — в обзоре URA.RU:

Ресторанам разрешили работать

  • Губернатор Алексей Текслер снял запрет на работу ресторанов в ночное время. С 11 января рестораны могут возобновить прежний режим работы. Однако не все предприятия общепита смогут продолжить работу в обычном формате.

В мэрии Челябинска объявлено новое назначение

  • Начальником управления по стратегическому планированию, экономике и инвестициям администрации Челябинска назначена Ольга Косикова. Об этом на совещании 11 января сообщила мэр Наталья Котова.

Назван претендент на должность регионального прокурора

  • На должность прокурора области рассматривают кандидатуру прокурора Саратовской области, уроженца Челябинска Сергея Филипенко. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Действующий прокурор Виталий Лопин с 11 января ушел в отпуск, с последующим увольнением.
  • В связи с этой отставкой из прокуратуры могут уволиться еще несколько руководителей уровня зампрокурора.
  • Обязанности прокурора до назначения нового руководителя ведомства будет исполнять заместитель Лопина Павел Вепрев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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