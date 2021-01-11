В свердловской думе сменился спикер

Серовские депутаты выбрали нового председателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В думе Серова (Свердловская область) сменился спикер. Как сообщили URA.RU в аппарате представительного органа власти, его возглавил единоросс Марат Бареев.

«На должность было выдвинуто две кандидатуры — Марат Бареев и Дмитрий Попенов. 17 из 23 присутствующих депутатов выразили поддержку Марату Барееву. Официально он приступит к обязанностям с 13 января», — пояснили в гордуме. Нового спикера поздравил с избранием мэр Василий Сизиков.

Прежний председатель — Альберт Юсупов — возглавлявший представительную власть с 2004 года, подал в отставку еще в ноябре. С 1 января он работает в думе как простой депутат.

На момент публикации дозвониться до самого Марата Бареева не удалось. Новому руководителю 48 лет, он родился в Республике Саха. В Серове живет с 1987 года. Начал карьеру слесарем КИПиА на «Надеждинском металлургическом заводе», куда он пришел работать в 1993 году. Затем руководил отделом качества и сертификации. Имеет два высших образования: в сфере металлургии и в сфере экономики.

Спикер думы Серова Марат Бареев пресс-служба думы Серова