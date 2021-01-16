Жителям дома компенсируют ущерб Фото: читатели URA.RU

Пострадавшим от потопа в 18-этажном доме на улице Академика Вонсовского, 21 в Екатеринбурге выплатят компенсацию или отремонтируют пострадавшее имущество. Об этом сообщила администрация города в своем telegram-канале.

«18 января представители УЖК вместе с жителями (об этом уже достигнута договоренность) решат вопрос с оценкой пострадавшего общего имущества многоквартирного дома и конкретных квартир на четвертом этаже и ниже. После этого будет урегулирован вопрос компенсации, восстановления или ремонта пострадавшего имущества», — говорится в сообщении.

Причиной потопа официально названа авария в системе пожаротушения. «В доме вырвало вентильную головку крана пожаротушения», — говорится в сообщении администрации города.

В екатеринбургском жилом комплексе «Балтийский» 17 января затопило целый подъезд, напоминает «Пятый канал». В этом ЖК ранее квартиры получили члены экипажа «Уральских авиалиний», спасшие самолет от катастрофы в Подмосковье и прославившиеся фразой: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».