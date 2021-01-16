В Екатеринбурге затопило новостройку

По всему подъезду новостройки разлилась грязная вода Читатели URA.RU

В екатеринбургской новостройке на Вонсовского 21 затопило целый подъезд, пишут читатели URA.RU. Вода полилась из прорвавшегося пожарного рукава, рассказали в управляющей компании «Территория», которая обслуживает дом.

«Там уже устраняется авария. Сорвало кран, пожарный гидрант. Просто так, может быть кран бракованный или что», — объяснила диспетчер в управляющей жилищной компании.

Жители новостройки прислали в редакцию видео, на которых видно, что вода плотным потокам стекает со ступеней подъезда и даже с потолка лифта. Она оказалась такой грязной, что люди даже предположили, будто их топят нечистотами. С потолка в подъезде уже начали отваливаться пластиковые панели.

Потоп начался около получаса назад на четвертом этаже дома. На данный момент поток выливается из дверей подъезда.

В управляющей компании сообщают, что в доме сорвало пожарный кран Читатели URA.RU

Вода вытекает из дверей подъезда Читатели URA.RU