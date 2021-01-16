В Екатеринбурге затопило новостройку

В екатеринбургской новостройке на Вонсовского 21 затопило целый подъезд, пишут читатели URA.RU. Вода полилась из прорвавшегося пожарного рукава, рассказали в управляющей компании «Территория», которая обслуживает дом.
«Там уже устраняется авария. Сорвало кран, пожарный гидрант. Просто так, может быть кран бракованный или что», — объяснила диспетчер в управляющей жилищной компании.
Жители новостройки прислали в редакцию видео, на которых видно, что вода плотным потокам стекает со ступеней подъезда и даже с потолка лифта. Она оказалась такой грязной, что люди даже предположили, будто их топят нечистотами. С потолка в подъезде уже начали отваливаться пластиковые панели.
Потоп начался около получаса назад на четвертом этаже дома. На данный момент поток выливается из дверей подъезда.
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