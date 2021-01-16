16 января 2021
15 января 2021

В Екатеринбурге затопило новостройку

© Служба новостей «URA.RU»
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По всему подъезду новостройки разлилась грязная вода Читатели URA.RU

В екатеринбургской новостройке на Вонсовского 21 затопило целый подъезд, пишут читатели URA.RU. Вода полилась из прорвавшегося пожарного рукава, рассказали в управляющей компании «Территория», которая обслуживает дом.

«Там уже устраняется авария. Сорвало кран, пожарный гидрант. Просто так, может быть кран бракованный или что», — объяснила диспетчер в управляющей жилищной компании.

Жители новостройки прислали в редакцию видео, на которых видно, что вода плотным потокам стекает со ступеней подъезда и даже с потолка лифта. Она оказалась такой грязной, что люди даже предположили, будто их топят нечистотами. С потолка в подъезде уже начали отваливаться пластиковые панели.

Потоп начался около получаса назад на четвертом этаже дома. На данный момент поток выливается из дверей подъезда.

В управляющей компании сообщают, что в доме сорвало пожарный кран
Читатели URA.RU
Вода вытекает из дверей подъезда
Читатели URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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