Самое важное в России и в мире на 19 января. США ввели санкции против РФ, маткапитал хотят выплачивать наличными, Москва может принять ЧМ-2021 по хоккею

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу санкций США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Песков прокомментировал санкции США против России и высказался об аресте Навального — для россиян могут ввести COVID-паспорта — материнский капитал предлагают выплачивать наличными — Россия может принять чемпионат мира по хоккею. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 19 января — в обзоре URA.RU:

Кремль отреагировал на санкции США

Представитель президента объяснил арест Навального

  • Блогер Алексей Навальный был арестован по решению Химкинского городского суда, из-за нарушения им правил условного срока. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Также Песков заявил, что дело Навального — внутреннее дело страны и требования представителей стран Запада об его освобождении не будут приниматься во внимание.

В России могут ввести ковид-паспорта

  • В РФ необходимо ввести ковид-паспорта. Однако, нужно будет строго контролировать доступ к персональным данным и медицинской информации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Список опасных профессий сократят

  • В России сократится число профессий, обладатели которых смогут досрочно выйти на пенсию. Об этом URA.RU рассказала депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

В Общественной палате поддержали выплаты маткапитала наличными

  • Выплаты материнского капитала российским семьям на любые нужды является хорошей мерой и ее могут поддержать регионы страны. Об этом URA.RU рассказали профессор кафедры трудового права ВШЭ, Марина Буянова и член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Элина Жгутова.

Чемпионат мира по хоккею может пройти в России

  • Россия может подать заявку на проведение ЧМ-21 по хоккею. Но для этого нужно договориться с властями города, который примет участников соревнования и сможет подготовить инфраструктуру. Этим городом может стать Москва. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Юрий Майоров.

Шамсутдинову озвучили срок заключения

  • Прокурор запросил для тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, 25 лет лишения свободы. Заседание проходит в Восточном окружном военном суде. Окончательный приговор будет оглашен 21 января.

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