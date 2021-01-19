Песков прокомментировал санкции США против России и высказался об аресте Навального — для россиян могут ввести COVID-паспорта — материнский капитал предлагают выплачивать наличными — Россия может принять чемпионат мира по хоккею. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 19 января — в обзоре URA.RU:
Кремль отреагировал на санкции США
- Новые ограничения в отношении строителей газопровода «Северный поток — 2» являются незаконным давлением со стороны США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
- Ранее власти США заявили, что с 19 января вводят санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна», который занимается строительством газопровода.
Представитель президента объяснил арест Навального
- Блогер Алексей Навальный был арестован по решению Химкинского городского суда, из-за нарушения им правил условного срока. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Также Песков заявил, что дело Навального — внутреннее дело страны и требования представителей стран Запада об его освобождении не будут приниматься во внимание.
В России могут ввести ковид-паспорта
- В РФ необходимо ввести ковид-паспорта. Однако, нужно будет строго контролировать доступ к персональным данным и медицинской информации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Список опасных профессий сократят
- В России сократится число профессий, обладатели которых смогут досрочно выйти на пенсию. Об этом URA.RU рассказала депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб.
В Общественной палате поддержали выплаты маткапитала наличными
- Выплаты материнского капитала российским семьям на любые нужды является хорошей мерой и ее могут поддержать регионы страны. Об этом URA.RU рассказали профессор кафедры трудового права ВШЭ, Марина Буянова и член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Элина Жгутова.
Чемпионат мира по хоккею может пройти в России
- Россия может подать заявку на проведение ЧМ-21 по хоккею. Но для этого нужно договориться с властями города, который примет участников соревнования и сможет подготовить инфраструктуру. Этим городом может стать Москва. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Юрий Майоров.
Шамсутдинову озвучили срок заключения
- Прокурор запросил для тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, 25 лет лишения свободы. Заседание проходит в Восточном окружном военном суде. Окончательный приговор будет оглашен 21 января.
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