В Челябинской области закрывают единственную колонию в ЗАТО

Единственную колонию России в ЗАТО ликвидируют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ликвидируют единственную исправительную колонию строгого режима №24 (ИК-24), расположенную в закрытом городе Озерске. Сама колония была основана в рамках советского атомного проекта, который курировал нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия. Оставшихся осужденных вместе с 21 сотрудниками колонии распределят по другим исправительным учреждением Южного Урала. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН.

«Ликвидация исправительного учреждения намечена на март 2021 года. Все осужденные будут распределены по другим колониям региона. Сотрудники также без работы не останутся», — заявили URA.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН.

О ликвидации единственной колонии строгого режима в России, которая находится в закрытом городе Челябинской области, впервые заявили в 2019 году. Решение было принято из-за ряда проблем, с которыми сталкиваются правоохранительные органы и адвокаты для оформления пропуска в ЗАТО. Кроме того, в колонии было очень мало осужденных, поэтому она попала под решение правительства об оптимизации сети исправительных учреждений в 2020 году. Уведомления о ликвидации организации уже поданы в Главное управление по труду и занятости региона.

ИК-24 также знаменита тем, что «выросла» из особого исправительно-трудового лагеря, созданного после Второй мировой войны в рамках советского атомного проекта, который курировал Лаврентий Берия. Заключенные выстроили часть закрытого города, в том числе и объекты комбината «Маяк». Сотни бывших осужденных остались жить в ЗАТО, были удостоены правительственных наград и почетных званий. Ранее учреждение могло принять порядка 900 осужденных. Сейчас там отбывает наказание бывший замглавы Чебаркуля Алексей Сафонов за взятку.