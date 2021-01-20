Жительница ХМАО просит губернатора защитить ее от коллекторов

Жительница ХМАО попросила у губернатора округа защиты от действий управляющей компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница Нижневартовска обратилась к губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой защитить от действий управляющей компании «УК-1». Женщине поступают звонки от анонимных людей, которые требуют погасить задолженность за коммунальные услуги 2017 года, несмотря на то, что у собственницы нет договорных отношений с компанией. Копия письма имеется в распоряжении URA.RU.

«Прошу вас провести проверку и защитить от действий сотрудников АО „УК-1“ города Нижневартовск. На мой номер поступают анонимные звонки и требуют оплатить задолженность перед АО „УК-1“ … Договорных отношений с ОАО „УК-1“ нет с января 2017 года, согласия на обработку данных не давали. Судебных решений, по заверениям „УК-1“, в отношении меня нет», — пишет жительница дома.

Директор управляющей компании Валерий Вахрушев рассказал корреспонденту URA.RU, что компания использует автодозвоны и смс-оповещения, однако к услугам коллекторов не обращалась. «У нас нет коллекторов, они сейчас законом запрещены», — сказал Вахрушев. В прокуратуре ХМАО заявили, что в их адрес подобной жалобы не поступало, но заинтересовались ситуацией.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО вошел в список регионов, где коллекторы чаще всего нарушают закон. В частности, публикуют персональные данные и конфиденциальную информацию должников.