25 января 2021
24 января 2021

Курганских лошадей пытались вывезти в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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В Казахстан пытались увезти восемь курганских лошадей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из Курганской области в Казахстан пытались незаконно вывезти восемь лошадей. Об этом 25 января сообщила пресс-служба областного Управления Россельхознадзора.

«На границе с Казахстаном Управление Россельхознадзора по Курганской области предотвратило незаконную перевозку 8 голов лошадей», — рассказали в ведомстве. Перевозившего лошадей жителя Казахстана задержали 25 декабря сотрудники Россельхознадзора, погрануправления ФСБ и полицейские.

Мужчина перевозил лошадей без ветеринарных сопроводительных документов. Его оштрафовали на три тысячи рублей.

Животных изолировали. В ведомстве уточнили, что их дальнейшая судьба прояснится после проведения карантинных мероприятий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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