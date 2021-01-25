Курганских лошадей пытались вывезти в Казахстан

В Казахстан пытались увезти восемь курганских лошадей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из Курганской области в Казахстан пытались незаконно вывезти восемь лошадей. Об этом 25 января сообщила пресс-служба областного Управления Россельхознадзора.

«На границе с Казахстаном Управление Россельхознадзора по Курганской области предотвратило незаконную перевозку 8 голов лошадей», — рассказали в ведомстве. Перевозившего лошадей жителя Казахстана задержали 25 декабря сотрудники Россельхознадзора, погрануправления ФСБ и полицейские.

Мужчина перевозил лошадей без ветеринарных сопроводительных документов. Его оштрафовали на три тысячи рублей.

Животных изолировали. В ведомстве уточнили, что их дальнейшая судьба прояснится после проведения карантинных мероприятий.