Офицер из Европы назвал поле битвы для возможной войны РФ и США

Точкой столкновения РФ и США может стать Норвегия Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Норвегия может стать точкой столкновения России и США в случае военного обострения. Об этом предупреждает преподаватель Академии вооружённых сил этой страны, подполковник Турмуд Хейер.

Хейер подчеркивает, что его страна все активнее участвует в соперничестве сверхдержав России и США. «Соответственно, риск, что в случае конфликта или кризиса, если он выйдет из-под контроля, Норвегия станет полем битвы между США и Россией, тоже растет», — отмечает подполковник, его слова приводит NRK.

Хейер считает, что за последние несколько лет Норвегия взяла на себя роль стратегически важной территории в передовой защите США на Крайнем Севере. Страна, по его словам, находится крайне близко к «ядерным силам России», которых в Америке, в случае военного конфликта, опасаются больше всего.

Ранее стало известно, что на военной базе в Норвегии в ближайший месяц будут размещены четыре американских бомбардировщика B-1B Lancer, пишет NEWS.ru. Официально власти страны эту информацию не комментировали.