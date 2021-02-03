03 февраля 2021
02 февраля 2021

Команда пермского губернатора собирает данные о митингах. Источникам гарантируют полную анонимность

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Москва, арест, задержание активистов, митинг, протест, навальнинг, винтилово, омон, хапун, разгон демонстрации, драка с полицией, сопротивление полиции, сопротивление при аресте
Совет при губернаторе проверит информацию о вовлечении в митинги подростков Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Власти Пермского края выяснят, вовлекались ли подростки в несанкционированные массовые мероприятия. Этим займется Совет при губернаторе Дмитрии Махонине, сообщил на своей странице в Facebook внештатный советник главы края Дмитрий Жебелев.

«Если у вас есть подтверждения случаев вовлечения детей в политику, с любой из сторон, присылайте их мне в личку (личные сообщения). Если нужна анонимность — укажите, и я вам ее гарантирую. Их [случаи вовлечения детей в политику] очень ждут в совете по правам человека при губернаторе Пермского края», — отметил Жебелев.

В беседе с корреспондентом URA.RU Жебелев подтвердил, что собирать данную информацию будет рабочая группа при Совете. «Я являюсь одним из экспертов, чьи сведения будет использовать рабочая группа. В частности, будут изучаться родительские чаты, школьные группы — все каналы, по которым может поступать какая-либо информация по вовлечению детей в политику», — пояснил советник губернатора.

По его словам, в состав рабочей группы также вошли сопредседатель Президиума Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Светлана Маковецкая, член СПЧ Татьяна Марголина, эксперты по соцсетям и массовым коммуникациям. Первое заседание рабочей группы состоится в ближайшие дни, после чего «конкретные рекомендации будут представлены губернатору». В пресс-службе главы Прикамья от комментариев воздержались.

Акции в поддержку политика Алексея Навального прошли в регионе 23 и 31 января. Мероприятия не были согласованы с городскими властями. По разным оценкам, в общей сложности в митингах приняли участие несколько тысяч человек, десятки человек были задержаны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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