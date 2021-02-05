Учителя: как пандемия коронавируса скажется на результатах ЕГЭ

Ученики могут хуже сдать ЕГЭ из-за длительного дистанционного обучения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Учащиеся выпускных классов могут хуже сдать ЕГЭ в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Это связано с тем, что школьники провели много времени на дистанционном обучении. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился заслуженный учитель России Александр Снегуров.

Ранее в Рособрнадзоре спрогнозировали баллы на ЕГЭ в 2021 году. По мнению главы ведомства, средние баллы не должны вырасти по сравнению с прошлогодними результатами, пишут «Невские новости». Однако в ряде субъектов могут несколько снизиться, сообщает агентство Nation News. Это касается регионов, где дистанционное обучение сохранялось более длительное время, уточняет RT.

«Прогнозирую, что спад может быть, но не такой сильный. Особого снижения уровня все же не произойдет, потому что те, кто хочет поступать, занимались. Они, даже дома находясь, занимались: на разных цифровых платформах и изучая литературу. Но даже если он и будет, [надо] не пытаться искать виновных. И ни в коем случае это не маскировать», — считает Снегуров.

По его мнению, Рособрнадзор должен пойти навстречу ученикам, выставляя баллы за экзамены в их пользу. Вузам также стоит принять сторону выпускников, снизив проходные баллы или, например, заносить учеников, которым не хватило одного-трех баллов, в резерв. Государству также стоит детальнее поработать с этой ситуацией. «В такую суровую пору, нужно подумать о расширении бюджетных мест. Повод очень хороший сейчас объявить о том, что добавлено число бюджетных мест», — предлагает Снегуров.

Также своим мнением о воздействии пандемии на обучение школьников поделился с URA.RU член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук (РАЕН) Сергей Комков. «Дистанционный режим сыграл очень серьезную отрицательную роль. В связи с пандемией и постоянным переходом то в очную, то в дистанционную [форму], у ребят возникло психологическое неуравновешенное состояние, возникли очень серьезные трудности в изучении учебных материалов и возникли очень серьезные даже социальные расстройства. Поэтому пандемия в большей степени оказала воздействие на школьников не в медицинском плане, а в плане социально-педагогическом и в образовательном», — рассказал он.